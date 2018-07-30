Öğrencilerin yeni gözdesi tam burslu vakıf üniversiteleri

Yükseköğretim Kurumları'na Geçiş Sınavı (YKS) sonuçları yarın açıklanıyor. Gelecekleri için iyi bir üniversite arayışına giren öğrencilerin merak ettiği önemli hususlardan birisi de üniversitelerin sağlayacak olacağı burslar oluyor. Geçen sene YÖK’ün almış olduğu kararla artık kılavuzda vakıf üniversitelerinin sadece eğitim öğretim ücretleri yer alıyor. Burslar hakkında öğrencilere izlenmesi gereken yollar hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, burslarla ilgili bütün koşulların artık üniversitelerin web sitelerinde yer aldığını söyledi. Vakıf üniversitelerinin Türkiye’de kendini ispat ettiğini belirten Kılanç, “Vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak devlet üniversitelerine kıyasla gençler arasında ön plana çıkmaya başladı” dedi.

Tercih dönemlerinin en merak edilen konuları arasında yer alan burslar hakkında aday öğrencilere bilgi veren Kılanç, “Özellikle vakıf üniversitelerinde tam burslu ve kısmi burslu olarak öğrenim görmek isteyenler hangi koşullarda bursların kesildiğini, hangi koşullarda devam edeceğini öğrencilik sırasında ek olarak hangi bursların kazanılabileceğini merak ediyorlar” diye konuştu.

“E-TESPİT SİSTEMİYLE ÖĞRENCİ KENDİNİ GARANTİ ALTINA ALABİLİR”

14 Ağustos’a kadar öğrencilerin vakıf üniversitelerindeki burs koşullarını incelemeleri gerektiğinin altını çizen Kılanç, Türkiye Noterler Birliği’nin uygulamaya geçirmiş olduğu yeni bir sistem olduğunu söyledi. E-Tespit Sistemi olarak bilinen yeni uygulama hakkında bilgi veren Kılanç, “E-tespit sistemi elektronik ortamda içeriklerin noter tastiği anlamına geliyor. Tercih edilecek bir vakıf üniversitesinin bursluluk koşullarının bulunduğu sayfayı bu sistemle tespit edip, kayıt altına almak gerekiyor. Her üniversitenin burs ve indirim koşulları kendisine özgüdür. Böyle olduğu için bir üniversitedeki burs koşulunu diğer üniversitede otomatik olarak olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Öğrenci E-tespit sistemiyle üniversitelerin web sitelerinde incelemiş olduğu bursluluk oranlarını elektronik ortamda kaydettirerek, kendisini garanti altına alabilir” dedi.

“HER ÜNİVERSİTENİN BURS VERME KOŞULLARI FARKLIDIR”

Üniversite burslarının adaylar ve veliler tarafından hem merak edilen hem de dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi olduğunu dile getiren Burak Kılanç, “Her üniversitenin burs verme koşulları kendine has olduğu için bir üniversitede görülen koşulların diğer üniversitede de otomatik olarak var diye kabul etmemek gerekiyor. Adayların ve velilerin mutlaka derslerine çok iyi çalışmaları ve ilgili web sitelerini incelemeleri gerekiyor. Diğer yöntemde okullara gidip oradaki ilgili kişilerden bilgiler almaktır” ifadelerini kullandı.

Her üniversitenin burs programları farklıdır diyen Kılanç, “Farklı uygulamalar mevcut. Türkiye’de bir derece elde ettiyseniz öğrenim bursu haricinde burs alabilirsiniz. Bir yakınınız tercih edeceğiniz üniversitede okuyorsa indirim alabilirsiniz, liseden belli bir başarıyla mezun olsaydınız yine indirim alabilirsiniz çok farklı uygulamalar var. Biraz bu anlamda araştırmalar yapmak gerekiyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE YEPYENİ İNOVATİF BURS YÖNTEMİ GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Burs konusuna özel önem verdiğini söyleyen Burak Kılanç, İstinye Üniversitesi’nde özel bir burs programı geliştirme çabası içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye’ye yepyeni inovatif burs yöntemi getireceğimizi düşünüyoruz diyen Kılanç, “Türkiye’deki makro göstergeler, başarı sırasıyla ilgili belirsizlikler belli olduktan sonra açıklayacağız ancak yepyeni inovatif burs yöntemi olacak. Örneğin biz okul birincilerine burs veriyoruz. Liseden birincilikle mezun olup da üniversitemize yerleşenlere ayda 400 lira eğitime destek bursu veririz. Bu sene engelsiz eğitim bursu diye bir burs çıkarttık. ÖSYM’nin sürekli engel grubunda yer alan öğrencilerinden üniversitemize yerleşecek olan olursa onlara da ayda 400 lira burs vereceğiz. Türkiye derece burslarını bütün üniversiteler verir. Biz her bölümümüz için farklı başarı sırası ilan edeceğiz. Burs okumak isteyen bir gencin performansının sürdürülebilir şekilde artırılması için gereken bir olgudur. Böyle olduğu için de bilimsel çalışmalara akademik gelişmeye önem veren bir üniversite olarak biz de buradaki inovatif burs uygulamamızla Türkiye’ye yeni bir çığır açacağımızı düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki adaylardan da bu burs yaklaşımımız gerekli ilgiyi alır. Burs devamlılığında da not ortalamasının tabi ki belli bir seviyenin üzerinde olmasını bekliyoruz ” dedi.

“VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KENDİLERİNİ İSPAT ETMEYE BAŞLADI”

Bir vakıf üniversitesinde tam burslu okumakla, devlet üniversitesinde okumanın genellikle hep mukayese edildiğini dile getiren Kılanç, “Tam burslu okuduğunuzda bir eğitim öğretim ücreti vermiyorsunuz, devlet üniversitesinde de vermiyorsunuz. Paranın hiç mi hiç olmadığı ve sadece puanların dikkate alındığı bir platformdan bahsediyoruz. 20 sene öncesine kadar vakıf üniversitelerinin pek çoğu daha rüştünü ispat edememişti ancak günümüzde vakıf üniversiteleri artık kendini ispat etmeye başladı” diye konuştu.

Vakıf üniversiteleri sisteminin artık yavaş yavaş Türkiye’de kendisini ispat etmeye başladığını ifade eden Kılanç, “Bu sebeple tercih yapacak öğrenciler tabi ki akademik kadroya baksınlar, üniversitenin sunmuş olduğu diğer imkanlara baksınlar ama 20 sene önce, 15 sene önce, 10 sene önce belki devlette okumaya doğru olan ibre artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaya doğru dönmeye başladı. YÖK istatistikleri de bunları yavaş yavaş gösteriyor. Çok yakın bir geçmişte de YÖK vakıf üniversitelerinin bir karnesini yayınladı. Adaylar bu rapora da bakıp fikir edinsinler. YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki sene devlet üniversiteleri için de bu karneler yayınlanacak ve önümüzdeki sene daha iyi kıyaslamalar yapılabilecek. Artık vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak devlet üniversitelerine kıyasla gençler arasında biraz daha ön plana çıkmaya başladı” dedi.

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