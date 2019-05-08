Öğrencilerin yaratıcı projeleri görücüye çıkıyor

İSTANBUL, () – İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu yıl beşinci kez düzenlediği yaratıcı öğrenci festivali Project’05 festivalinde öğrencilerin yıl boyu gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, farklı sanatçıların eserleri de izleyicilerin beğenisine sunacağı duyuruldu.

Fakülte bünyesindeki tüm bölümlerin iş birliğiyle hayata geçirilen sanat, tasarım ve iletişim festivalinde öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri çalışmalar ve projeler katılımcıların beğenisine sunulacak. Bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin teması ‘5N1A-Anonim’ olarak belirlendi.

Yarın başlayacak Project’05’te, performanslardan kısa filmlere, fotoğraflardan videolara kadar geniş bir yelpazede farklı disiplinlerden öğrencilerin çalışmaları yer alacak. Festivalde ayrıca ART 301-302 dersi öğrencilerinin düzenlediği ‘SHHH…!’ sergisi kapsamında Ahmet Civelek, Ebru Sargın, Gizem Bayıksel, Gökhan Deniz, Kirkor Sahakoğlu, Leman S. Darıcıoğlu, Merve Ünsal ve Murat Germen’in çalışmaları Enerji Müzesi’nde görülebilecek.

FESTİVAL İÇİNDE FESTİVAL

Etkinlik kapsamında ‘5N1A – Anonim’ Konferansı ve ‘Metaforum’ Konuşmaları, Burak Çevik’in ‘Tuzdan Kaide’ ve Agnes Varda’nın ‘Visages Villages / Mekânlar ve Yüzler’ film gösterimleri ve atölyeler yer alacak.

Metafor Festivali, bu yıl beşinci kez Project’05 kapsamında gerçekleşecek. Öğrenciler kendi meselelerine ve yaratıcı süreçlerine yakın buldukları İkinci Yeni şairlerinin şiirlerinden esinlenerek oluşturdukları kısa performansları, santralistanbul Kampüsü’nün dış mekanlarında gezici ve mekâna özgü sahneleme yöntemleriyle sergileyecek.

Performansların ardından 16.00 - 17.00 saatleri arasında öğrencilerin ve seyircilerin katılımıyla Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda ‘Metaforum Konuşmaları’ başlıklı bir sohbet gerçekleştirilecek.

TÜM BÖLÜMLER BİR ARADA

Project’in bu seneki sergisinde, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nün ‘Minyatür Ben’ konulu fotoğraf baskıları, Dijital Oyun Bölümü’nden seçilen ‘Not Today’, ‘Quantum Soup’, ‘Cube Crash’ ve ‘Jumpbox’ oyunları, Sinema Bölümü’nün hazırladığı kısa film, video ve fotoğraf çalışmaları, Reklamcılık Bölümü’nün Türkiye Yayıncılar Birliği için kitap okumaya teşvik amacıyla yaptığı ilanlar ve kısa film, çocuklarda cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmayı hedefleyen ‘Let Toys Be Toys’ hareketi için yapılmış film ve ilanlardan bir seçki, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün yaratıcı videoları ve fotoğraf çalışmaları 17 Mayıs’a kadar ÇSM Ana Galeri’de görülebilecek.

BİLGİ İletişim Fakültesi üyeleri ve öğrencileri arasında disiplinler arası bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlayan konferans ve konuşmalar, ‘5N1A – Anonim’ kavramsal çerçevesi altında 16 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek. Konferans Müge İplikçi, Erkan Saka, Deniz Yenihayat, Sarper Durmuş, Onur Mat, Onaranlar Kulübü, Ahmet Soner ve Esra Yıldız gibi birçok farklı alandan akademisyen, sanatçı ve yaratıcı kişilerin katılımıyla Enerji Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

LIAM YOUNG PERFORMANSI: 17 MAYIS

Akbank Sanat ana sponsorluğunda, BASE ve Digilogue iş birliğiyle hayata geçen ve bu sene ilk kez düzenlenen ‘Kampüste Dijital Sanat’ projesi kapsamında Liam Young BİLGİ’ye konuk olacak. Avustralyalı mimar, yönetmen, Tomorrows Thoughts Today ve Unknown Fields Kurucusu ve SCI-Arc Edge's Fiction and Entertainment’ın Koordinatörü Young, ‘City everywhere’ adlı işinin gösterimini ve performansını sergileyecek. Etkinlik 17 Mayıs Cuma günü Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda gerçekleştirecek.

TİYATRO OYUNU: BAKKHALAR

Performans Sanatları Bölümü öğrencilerinin oynadığı, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin dekor ve aksesuarlarını, Moda Tasarım Bölümü öğrencilerinin kostümlerini tasarladığı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü öğrencilerinin organizasyonunu, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin kamera arkası ve tanıtım filmini, İşletme Fakültesi öğrencilerinin yapım ve bütçelemesini üstlendiği Euripides’in Bakkhalar oyunu, 17-18-19 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Green Studio’da sahnelenecek.