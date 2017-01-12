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Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek. Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir…
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