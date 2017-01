Öğrenciler YGS/LYS hazırlığı için kampa girdiler

Üniversite hazırlık sürecinde sıkı ve düzenli çalışmak başarıyı getiriyor. Bu yıl YGS/ LYS sınav larına girecek milyonlarca öğrenci sene başından itibaren hazırlık maratonuna başladı. Haftanın 6 günü YGS/LYS sınavlarına hazırlayan Doğa Okulları’nda öğrenciler, düzenlenen ‘Kış Kampı” ile çalışmalarını yoğunlaştırdı.72 kamp üste 11. ve 12.sınıflardan 6 bin 500 öğrenci, okullar açılmadan ‘Yaz Kampı’ ile başladıkları sınav hazırlığına ‘Kış Kampı’ ile devam ediyor. Öğrenciler bu süreçte eksik konularını tamamlıyor ve soru çözerek bilgilerini pekiştiriyor.Doğa Okulları Yönetim Kurulu Eğitim Baş Danışmanı Deneyimli Eğitmen Mahmut Oyman, öğrencilerini YGS/LYS sınav sistemine yüzde yüz entegre edecek şekilde hazırladıklarını belirterek, “Tüm çalışmalarımızda hedef odaklı eğitim-öğretim sistemimizi kullanıyoruz. Bugüne kadar yapılan testler, ölçümlerden çıkardığımız sonuçları iyi analiz ederek, öğrencilerimizin desteklenmesi gereken derslerine odaklanıyoruz. Herkesin ‘zorlu’ olarak tanımladığı bu sınav maratonunu Kış Kampı’nda zevkli hale dönüştürerek başarıya odaklanmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.Kış Kampı’nda 11. Sınıf öğrencilerine 2 hafta boyunca günde 8 ders saati, toplamda 72 ders saati YGS/LYS Kış Kampı programı uygulanıyor. Her öğrencinin kendi okulunda katıldığı program ile 11. Sınıflarda konu ve kazanım özelliğine uygun, YGS/LYS soru ağırlığına göre belirlenmiş konular işleniyor.12. sınıf öğrencilerine ise 3 hafta boyunca, günde 8 ders saati, toplamda 112 ders saati Kış Kampı programı uygulanıyor. Programda, tüm branşlarda YGS konuların tekrarı, LYS konularının devamı işleniyor ve soru çözümleri yapılıyor. Branş dersleri anlatılırken, her konu sonunda yaprak testlerle öğrencilerin kazanımları ölçülüyor, soru bankası kitaplarından ödev veriliyor.Kamp boyunca düzenli YGS-LYS-KTT denemeleri uygulanıyor, deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimi yakından takip ediliyor. Deneme sınavları sonuçları rapor olarak e-doğa üzerinden velilerle de paylaşılıyor.Öğrencilerin eksik konularının bireysel etütlerle kapatıldığı YGS/LYS Kış Eğitim Kampı, ders aralarında gerçekleştirilen rehberlik görüşmeleriyle aynı zamanda bir motivasyon çalışması niteliğinde.Kampta öğrencilere tüm branşlardan üniversiteye hazırlıkta uzman, onları yakından tanıyıp yönlendiren, eksiklerini zamanında tamamlamalarını sağlayan öğretmen kadrosu eşlik ediyor. Doğa Okulları’nda her bir öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun kariyer planı yapılıyor ve hedeflerine göre çalışma stratejisi belirleniyor.Doğa Okulları, yurtdışı üniversitelere öğrenci yerleştirmede Türkiye’de 2’inci sırada yer alıyor. Tüm öğrenciler lise düzeyinde MBA eğitimi alarak t-MBA sertifikasıyla mezun olduğu için yurtdışında burslu okuma hakkı kazanıyor.