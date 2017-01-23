Öğrenciler YGS/LYS hazırlığı için kampa girdiler

Doğa Okulları’nın 6 bin 500 öğrencisi, sömestr tatili öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırarak, ‘Kış Kampı’ ile hem bilgilerini pekiştiriyor, hem de motivasyonlarını arttırıyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:01