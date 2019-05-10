Öğrenciler yaratıcı projelerini sergiledi

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () – İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu yıl beşinci kez düzenlediği yaratıcı öğrenci festivali Project’05’te öğrencilerin yıl boyu gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, farklı sanatçıların eserleri de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Performanslardan kısa filmlere, fotoğraflardan videolara kadar geniş bir yelpazede farklı disiplinlerden öğrencilerin çalışmaları yer alan festivalin teması ‘5N1A-Anonim’ olarak belirlendi.

“KİMLİĞİMİZİ GİZLEMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İletişim Fakültesi öğrencilerinin bir yıl içinde ürettikleri en iyi işleri bir araya getirdiklerini belirterek, “Bu yıl Project’05 başlığı altında anonim temasıyla İstanbulluların karşısına çıkıyoruz. İstanbul’u özellikle vurguluyorum, çünkü aslında bu sergiyi gezenler önümüzdeki 5-10 yıl içinde İstanbul’un kültür-sanat ve tasarım trendleri hakkında ipuçlarını almış oluyor. Öğrencilerimiz bu şekilde hayata atılıyorlar, en önemli deneyimleri de bu oluyor. Anonim çok ilginç bir tema, kimlikler çağında yaşıyoruz fakat aynı zamanda da kimliğimizi gizlemeye çalıştığımız bir çağda yaşıyoruz. Pazar-piyasa mekanizması anonim güçler tarafından şekillendiriliyor. Hepimiz bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Bir anlamda kimlik ve kimliksizlik ikilemini değerlendiren bir serge bu” ifadelerini kullandı.

“KOLEKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Her bölümün farklı çalışma kültürünü kolektif bir şekilde bir araya getirdiklerini söyleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Irmak Güler, “Project’05 bir kültür, tasarım ve yöneticilik festivali. Üniversitemizin İletişim Fakültesi adı altında bir araya gelerek kolektif bir şekilde hazırlayarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Fakültemizin altındaki diğer bölümler bizim belirlediğimiz konsept altında sene sonuna kadar ürettikleri işleri bize iletiyorlar ve bir sergi etrafında onlarca farklı kültür-sanat etkinliğinin olduğu bir festival yaratıyoruz. Burada hepimiz aynı fakülte altında çalışıyor olsak bile her bölümün kendi içerisinde bir kültürü, bir çalışma şekli var. Sahada hep beraber kolektif bir şekilde gerçekleştirmek çok önemli” diye konuştu.



“PROJECT’05 BİR EKİP PROJESİ”

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Leyla Öztürk, Project’05’in bir ekip projesi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Hem arkadaş dinamiklerimizi güçlendirdik hem de okulda iş yapmayı öğrendik. Küratörlük açısından bizi geleceğe hazırlayan bir sergi oldu. Bu sergide genç sanatçılarla çalışıyoruz, onların ileride iş hayatına yardımcı olabilecek bir sergiyi yürütmek bizim için güzel bir tecrübe. Gelecekte ben de küratörlük alanında çalışmak istiyorum o yüzden önemli bir tecrübe benim için. Her alanı görmüş olduk, ‘Bir sergi nasıl yapılır?’ ‘Nasıl kurulur?’ ‘Reklamı nasıl yapılır?’ hepsinin cevabını bulduk.”

LIAM YOUNG PERFORMANSI: 17 MAYIS

Akbank Sanat ana sponsorluğunda, BASE ve Digilogue iş birliğiyle hayata geçen ve bu sene ilk kez düzenlenen ‘Kampüste Dijital Sanat’ projesi kapsamında Liam Young BİLGİ’ye konuk olacak. Avustralyalı mimar, yönetmen, Tomorrows Thoughts Today ve Unknown Fields Kurucusu ve SCI-Arc Edge's Fiction and Entertainment’ın Koordinatörü Young, ‘City everywhere’ adlı işinin gösterimini ve performansını sergileyecek. Etkinlik 17 Mayıs Cuma günü Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda gerçekleştirecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü ÇSM Ana Galeri’de yer alan serginin yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler, performanslar ve atölyelerle Project’05 19 Mayıs’a kadar devam edecek.