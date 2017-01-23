Öğrenciler ve Sektörleri Buluşturan “Sectoral Orienteering” 20 Şubat’ta Özyeğin Üniversitesi’nde Başlıyor



Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim ekibinin düzenlediği kapsamlı ve çok boyutlu etkinliklerden biri olan “Sectoral Orienteering” in yedincisi 20 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşecek.



Özyeğin Üniversitesi’nin sektörlerle iç içe eğitim felsefesi ve 360 derece öğrenci gelişimi yaklaşımı doğrultusunda düzenlenen program; her öğrenciyi çok boyutlu bir birey olarak ele alarak iki hafta boyunca akademik, profesyonel, sosyal, kültürel ve sportif ilgi ve hedeflerine yönelik farklı etkinlikler sunuyor.



Üniversite ve iş dünyası işbirliğinde önemli bir işlevi gerçekleştirmeyi hedefleyen ‘Sectoral Orienteering’, inovatif bir yaklaşımla geleneksel kariyer günleri kavramını farklı bir gözle yorumluyor.



Özyeğin Üniversitesi öğrencileri bu etkinlikte, panel, mülakat simülasyonları, söyleşiler, kültür ve sanat etkinlikleri, spor yarışmaları gibi farklı platformlarda, faaliyet alanlarında lider şirketlerin yöneticileri ve girişimcilerle bir araya geliyor, ilgi duydukları iş alanları ile ilgili bilgilenme ve deneyim paylaşımı olanağı buluyor.



Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk konuya ilişkin olarak, “Geçtiğimiz yıl 103 etkinlikte, 200’ün üzerinde konuğun katılımıyla düzenlenen Sectoral Orienteering’in yedincisini, bu yıl yine çok uluslu firmalardan start-up’lara, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden alanında uzman profesyonellere ve akademisyenlere kadar, farklı sektör temsilcileriyle gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimimizin düzenlediği ve yenilikçi eğitim felsefemizi en iyi şekilde yansıtan etkinliklerimizden biri olan “Sectoral Orienteering” etkinliği, Özyeğin Üniversitesi’nin sektörlerle iç içe eğitim felsefesi çerçevesinde, öğrencilerimizin eğitim gördükleri ve ilgi duydukları farklı alanları göz önüne alarak, yetkinliklerini geliştirmelerine imkân sunacak ayrıntılı bir çalışmayla tasarlanıyor. Öğrencilerle şirketleri bir araya getiren geleneksel kariyer günlerinden farklı, gençlere hayata atılmaya hazırlandıkları günlerde; yetenekleri, merakları, hedefleri ve ilgi alanları doğrultusunda geleceklerine yön çizme fırsatı sunan, yenilikçi ve hedef odaklı bir anlayışla düzenleniyor. Çok farklı alanlarda çalışan değerli sektör temsilcileriyle vaka çalışmaları, sektörel sohbetler, workshoplar, şirket gezileri, sportif ve kültürel aktivitelerle öğrencilerimize önemli deneyimler yaşatarak “öz geleceklerini” bugünden tasarlamalarına önemli bir imkân sağladığımıza ve onlara önemli bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum” diye konuştu.