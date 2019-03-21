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Öğrenciler TÜBİTAK ödüllerini topladı

İSTANBUL, () – BİLFEN Okulları’nın farklı şehirlerinde okuyan 11 öğrenci, yaptıkları 7 proje ile 50’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndan birçok ödüle layık görüldü. Bilfen’in İskenderun, Ankara...

Öğrenciler TÜBİTAK ödüllerini topladı

İSTANBUL, () – BİLFEN Okulları’nın farklı şehirlerinde okuyan 11 öğrenci, yaptıkları 7 proje ile 50’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndan birçok ödüle layık görüldü.
Bilfen’in İskenderun, Ankara Çayyolu, İzmir ve Kayseri liselerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projeler 50’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndan birçok ödül aldı. TÜBİTAK projeleriyle başarılara imza atan Bilfen Liseleri öğrencileri okullarına büyük gurur yaşattı.
İSKENDERUNDAN TÜRKİYE FİNALİNE
Bilfen İskenderun Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Buse Damla Emre’nin Kimya Öğretmeni Tuba Güler danışmanlığında hazırladığı ‘İçme Sularındaki Ağır Metallerin, Defne Çekirdeği Posası Kullanılarak Giderilmesi’ konulu projesi 219 proje içindenTÜBİTAK Adana Bölge Sergisi’ne seçildi ve kimya dalında Adana Bölge birincisi olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
Bilfen İskenderun Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Simay Güler ve Betül Korkmaz’ın Biyoloji Öğretmeni Evrim Yıldız danışmanlığında hazırladıkları ‘Tekstil Azo Boyalarının Halofilik İzolatlar Tarafından Dekolarizasyonu’ konulu projeleri ise TÜBİTAK Adana Bölge Sergisi’nde sergilenmeye değer gördü.
İZMİR’E 3 ÖDÜL
İzmir Bilfen Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Bartu Aygül ve 10’uncu sınıf öğrencisi Ayçe Işık Altın,  Fizik Öğretmenleri Tuğba Adıgüzel danışmanlığında hazırladıkları ‘Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi (NIR) Işınlarını Algılayan Mikrospektrometre Tasarımı ve Madde - Renk Analizi’ konulu projeleri ile İzmir Bölge Sergisi Fizik Alanında Bölge birinciliği elde etti.  İzmir Bilfen Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Cem Dora Bilge ve Oğuzhan Kaya’nın Bilişim Öğretmeni Mehmet Can Güler danışmanlığında hazırladıkları ‘Başucumdaki Akropol’ konulu projeleri ise İzmir Bölge Sergisi Değerler Eğitimi alanında Bölge birinci oldu. Aynı yarışmada İzmir Bilfen Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Efe Mahmut Ateş’in Coğrafya Öğretmeni Banu Genç danışmanlığında hazırladığı ‘İzohips  Haritalarının Öğretilmesinde Farklı Bir Yaklaşım: Sanal Gerçeklik’ projesi ise İzmir Bölge Sergisi Coğrafya alanında Bölge 3’üncülüğünü elde etti.
DİJİTAL DÜNYADAN BİYOLOJİYE
Bilfen Çayyolu Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Deniz Öykü Dizbay’ın Bilgisayar Öğretmeni Hasret Enç Aygar danışmanlığında hazırladığı ‘Siber Zorbalık Farkındalığı Oluşturarak Değerlerimizi Korumak’ konulu projesi Ankara Bölge 2’ncisi oldu.  Bilfen Kayseri Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Sinem İnal ve 11’inci sınıf öğrencisi Ahmet Burak Kılıç’ın Biyoloji Öğretmeni Gamze Koçkarsantılıoğlu danışmanlığında hazırladıkları ‘Prunus Mahaleb L. Meyve Öztünün MDA-MB231 Hücre Hattı Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi’ konulu projeleri ise Kayseri Bölge Sergisi’ne gitmeye hak kazandı.

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