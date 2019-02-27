Öğrenciler ‘Portatif Isıtma ve Havalandırma Ünitesi Projesi’ni tanıttı

İSTANBUL, () – YEDİTEPE Üniversitesi öğrencileri ‘Portatif Isıtma ve Havalandırma Ünitesi Projesi’ni tanıttı.

Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından ortaklaşa yapılan ‘Portatif Isıtma ve Havalandırma Ünitesi Projesi’ okulda açılan sergiyle anlatıldı. Projenin, ilgili bölüm öğrencilerinin, iş hayatlarında, mesleklerini yaparken birlikte çalışacakları farklı disiplinler ile çalışabilme ve ekip çalışması deneyimlerini yaşamaları, endüstriyel ürün tasarlama sürecindeki meslek sorumlulukları ve etki alanlarının kavranması amaçlarını taşıdığı açıklandı.

14 karma öğrenci grubunun oluşturduğu projenin yöneticiliğini, Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hojin Ahn (Erdem An) ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin yaptı.

DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA AMAÇLANDI

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 3’üncü ve 4’üncü sınıflar proje dersi ve Makine Mühendisliği 3’üncü ve 4’üncü sınıflar Termal Sistemler Tasarımı dersleri kapsamında gerçekleştirilen projeyi değerlendiren Ergin Yetkin, “Bu,14 hafta boyunca makine mühendisliği bölümü ve endüstri ürünleri öğrencilerinin birlikte yapılan bir çalışma. Gerçek iş hayatında bu disiplinler zaten birlikte çalışmak zorundalar. Bu yüzden bu deneyimi öğrencilere proje dersleriyle yaşatmak istedik. Amacımız, disiplinlerarası çalışmayı yaşamaları. Bunu da rutin bir şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bize destek veren birkaç firma var. O firmalarla birlikte ürünlerimiz üretime girecek hale ve günlük hayatta kullanılabilecek seviyeye geldi” dedi.

“PROJEMİZ GELECEK SENELERDE DEVAM EDECEK”

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof Dr. Hojin Ahn da, Mimarlık Fakültesiyle birlikte çalışmaktan duydukları mutluluğu belirtti ve şöyle devam etti:

“Makine mühendisliği termal sistem tasarımı dersleri kapsamında genelde tasarım yapıyorduk fakat kavramsal bir şekilde oluyordu. Ama bu dönemde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümüyle beraber ortak çalışmaya karar verdik ve bu diğerlerine göre çok daha farklı oldu. Çünkü takım çalışması da bu kavramın içine girdi. Öğrenciler iş hayatında takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu görecekler. Makine bölümünde bir proje için genelde dört kişi bir araya gelip çalışıyordu. Ama şimdi endüstri tasarımı öğrencileriyle birlikte çalışması daha farklı sonuçlar yarattı ve ne kadar faydalı olduğunu gördük. Ürün tasarımıyla birlikte olması öğrenciler açısından da çok faydalı oldu.”

Projede kullanılan ürünlerin yerli ürünler oluğunu söyleyen Prof. Dr. Hojin Ahn, “Her grup farklı bir şey sunmaya çalıştı. Hitap ettiği kitleye, kullanım yerine göre ürünler değişiklik gösteriyor. Bu projeyi ilk kez denedik, gelecek senelerde de bu projelere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT ÜRÜNLERDEN DAHA AZ ELEKTRİK HARCIYOR”

Projeleri hakkında bilgi veren, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi, projenin iç mekanizmasının Makine Mühendisliği öğrencileri tarafında yapıldığını, dış kabuğunun ise endüstri ürünleri öğrencileri tarafından yapıldığı ortak bir proje olduğunu belirtti ve “Ürünümüz, güncel olan mevcut ürünlerle aynı şekilde ısıtıyor fakat daha az elektrik harcıyor, hem ısıtma hem de soğutma özelliği var. Ürünümüz soğuk moddayken mavi renk, sıcak moddayken kırmızı ışık veriyor. Maliyeti 169 lira olan projemizi 14 haftada bitirdik. Tamamı yerli üretimle baskısını tamamladık ve atölyemizde de iç montajını tamamlayarak projemizi hazırladık” dedi.

BU PROJENİN TAMAMI 70 LİRA

Projelerinin diğer ürünlerden farkının, maliyeti ve üretilebilirliğinin kolay oluşu olduğu söyleyen Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Nil Karakiraz, “Projemiz iki tane fandan oluşuyor. Isıtma ve soğutma özelliğine sahip. Bin Watt gücünde ve ortalama 70 liraya mal ettik. İki fanı üst üste kullanarak hem yerden kazandık hem de daha fazla hava alıp vermesini sağladık. Ürünümüz üç parçadan oluşuyor çok kolay bir şekilde monte edilip kullanılabiliyor. Projemiz tasarım süreci ve üretimle birlikte 2 -3 haftada tamamlandı. Tasarımı sayesinde masaüstü ve masa altında kullanabiliyoruz. Ürün maliyeti olarak da tasarruf sağlıyor. Tek fanla çalışan bir ürünü alıp çok daha fazla bir beklentiyle uzun sürede harcanan enerjiyi projemiz sayesinde daha kısa şekilde harcayabiliyoruz” dedi.