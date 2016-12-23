Öğrenciler Maltepe Üniversitesi'nde etik lider olarak yetişiyor

İSTANBUL, () - ETİK kavramı ile meslekler arasındaki ilişkinin somut olarak kurulması için Maltepe Üniversitesi'nde başlatılan Etik Lider Akademisi (ELA) Sertifika Programının 6’ıncı dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Maltepe Üniversitesi ve Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından başlatılan ELA'dan mezun olan öğrencilere, EDMER Onursal Başkanı Bülent Şenver ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üniversite temsilcilerinin katıldığı törende sertifikaları verildi. PwC (Price Waterhouse Coopers) ev sahipliğinde Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenen törende, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken de bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin 8 haftalık eğitim aldığı ve ders saatleri dışında yürütülen akademik programda gençlere, Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve akademisyenleri tarafından gelecekte etik değerlere sahip birer lider olabilmeleri konusunda seminerler verildi. Ayrıca EDMER, mezun ettiği ELA öğrencilerine iş dünyasında da ayrıcalık sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyor.

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