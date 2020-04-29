Öğrenciler Kodlama Öğretmeni oldu

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Hisar Coding Summit (Hisar Kodlama Zirvesi), 25 ve 26 Nisan tarihlerinde salgın önlemleri nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirildi. Etkinliğe yurtiçinden 90, yurtdışından 30 olmak üzere toplam 120 öğrenci katıldı. Türk öğrencilerin yabancı öğrencilere İngilizce eğitim de verdiği zirvede girişimcilik, programlama, 3 boyutlu tasarım gibi konuları içeren 12 farklı dalda 21 atölye düzenlendi.

Bu defa öğrenciler öğretmen oldular

Bilgisayar Eğitimi Bölümü mentorluğunda Hisar Okulları lise öğrencileri tarafından verilen eğitimin ilk gününde yurtdışından katılımcılar için İngilizce atölyeler düzenlendi. Atölyelerde ACS, St Paul's Juniors, Windward School, Al-Shawa ve AFS gibi 3 kıtadaki 5 farklı ülkeden katılan öğrenciler eğitim aldı. 26 Nisan günü ise tüm Türkiye’deki devlet okullarından ve özel okullardan kayıt olan öğrencilerle Türkçe atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

21 atölye çalışması gerçekleştirildi

Fusion360, Scratch, SonicPi, Swift, Restful, Girişimcilik, Unity, Java, Python, HTML, Arduino, Microbit başlıklarında 13’ü Türkçe 8’i İngilizce düzenlenen 21 atölyeye katılan öğrenciler eğitim bitiminde ilgi duydukları alanda örnek çalışmalar ortaya koydular.

Türk öğrenciler programlama alanında yetenekli ve meraklı

Konuyla ilgili bilgi veren Lise Müdürü Gülçin Cırık Doğramacı: “2015 yılından bu yana Hisar Okullarında düzenlenen etkinlik aynı zamanda Atina ve Selanik'te de düzenleniyor. Başladığı günden bu yana 1000’den fazla katılımcıya ulaşan etkinlik, teknoloji meraklısı gençlere ilham vererek onları en güncel kodlama dilleri ile tanıştırıyor. Gençlerimiz programlama alanında yetenekli ve meraklı. Atölyeler sayesinde drone prototipinin temellerinden cep telefonu için uygulama geliştirmeye, 3 boyutlu baskıdan müzik ve kodlamayı birleştiren müzik programlama uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede eğitim alabiliyorlar. Bu etkinlik sayesinde ilk kez kodlamayla tanışıp, başarı hikâyeleri yazan pek çok gencimiz var. Etkinlik sayesinde lisemizin öğrencileri de yurtdışından ve Türkiye’den katılan gençlere öğretmenlik yapmak suretiyle, bu alanlardaki kazanımlarını bilişsel olarak en üst seviyeye taşıyorlar ve sorumluluk duygularını geliştiriyorlar” dedi.