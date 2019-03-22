Öğrenciler iş dünyası ile Kariyer Günleri’nde buluştular

İSTANBUL, () - İKİ gün süren ve 172 şirketin katıldığı İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Günleri kapsamında öğrenciler kariyerlerine yön verecek ipuçlarını uzmanlardan dinleyip çeşitli ön mülakatlar gerçekleştirdi. İş Yemeği etkinliği ile öğrenciler önemli şirketlerin İnsan Kaynakları direktörleri ve müdürleriyle buluştu.

İstanbul Okan Üniversitesi, Kariyer Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Günleri, ulusal ve uluslararası 172 şirketi üniversite öğrencileriyle buluşturdu. Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapılan ve iki gün süren etkinlikte öğrenciler firmaların staj ve iş imkanları konusunda bilgilendirildi. Öğrencilere staj ve iş başvuruları yapıp ön mülakat gerçekleştirebileceği bir platform sağlandı.

Yüzlerce öğrencinin katıldığı Kariyer Günleri’nde farklı sektörlerden gelen profesyoneller tarafından seminerler verildi, öğrencilere iş ağı (network) oluşturma imkanı sunuldu ve gelecekte ön plana çıkacak meslekler anlatıldı.

Kariyer Günleri hakkında konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güner Gürsoy, “Üniversiteler arasında mezunlarını en hızlı işe yerleştirenler arasında 12’nci sırada yer alıyoruz. ‘İş Yaşamına En Yakın Üniversite’ sloganımızın içini doldurduğumuz en önemli etkinliklerden biri de Kariyer Günleri. Öğrencilerimiz iki gün boyunca staj, iş ve işyerinde eğitim (O’COOP - COOPerative Learning) programı için şirketlerle birebir görüşme imkanı buldu. Yüzde 22’lere varan genç işsizliğin olduğu ülkemizde şirketler öğrencilerimizin ayağına gelerek onlara kariyer imkanı verdi, vizyonlarını paylaştı. Öğrencilerimize bu büyük fırsatı sunmaktan ötürü mutluyuz” dedi.

“POTANSİYEL ÖĞRENCİ PORTFÖYÜ OLUŞTURUYORUZ”

Kariyer Günleri’ne katılan şirketlerden Engin Grup İnsan Kaynakları İş Ortağı Duygu Çelebi “Kariyer Günleri’nin şirketimize kazanımı, kampüste öğrencilerle tanışarak şirketimizi tanıtma imkanı sağlaması oldu. Ayrıca staj ve yeni mezun alımlarımız için potansiyel öğrenci portföyü oluşturduk” diye konuştu.

Globelink Ünimar İnsan Kaynakları Yöneticisi Oben Korur ise “Kariyer Günleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile gençlerin önceliklerini, beklentilerini ve tercihlerini de birinci elden gözlemleme fırsatı bulduk. Çalışanlarımıza değer katma yolunda Kariyer Günleri’nde yaptığımız görüşmeler ve elde ettiğimiz veriler ile insan kaynakları stratejilerimizi ve politikalarımızı da güncelleme fırsatı yakaladık” dedi.

ÖĞRENCİLER İŞ YEMEĞİNDE MENTORLUK ALDILAR

Etkinliğin ikinci gününde, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin de desteğiyle İş Yemeği (Business Luncheon) gerçekleştirildi. Öğrencileri, paydaş şirketlerin İnsan Kaynakları (İK) direktör ve müdürleri ile bir araya getiren etkinlik, iş yemeği konseptinde yapıldı. Etkinlik kapsamında, öğrenciler iş yemeği ortamında birebir olarak İK profesyonellerinden mülakat teknikleri ve kariyer planlaması konusunda mentorluk hizmeti aldı. ‘İş Etiketi’ konferansının da verildiği yemekli organizasyonda öğrenciler, profesyonellerin iş yaşamında davranış ve tutum tavsiyelerini dinledi.