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"Öğrenciler için 24 saat çalışmaya hazırız"

KONYA, () - Ankara Atılım Üniversitesi, Konya'da düzenlenen 'Üniversite Tercih Günleri'nde yer aldı. Üniversitenin Konya'da açtığı stant öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı...

"Öğrenciler için 24 saat çalışmaya hazırız"

KONYA, () - Ankara Atılım Üniversitesi, Konya'da düzenlenen 'Üniversite Tercih Günleri'nde yer aldı. Üniversitenin Konya'da açtığı stant öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sargon, öğrenciler için 24 saat çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Konya'da bugün de devam edeceği belirtilen standa üniversite adayı öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Standa gelen öğrenciler üniversite ile ilgili bilgiler aldı. Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sargon da öğrencilerle de bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sargon, "Tıp eğitimi nasıl mükemmel olur. Öğrenci sayısı tıp eğitimde çok önemlidir. Bu nedenle öğrenci sayısının daha az olduğu üniversitelerde daha çok fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Bu sayede çok daha iyi bir eğitim alacağınıza emin olabilirsiniz. Örneğin Atılım Üniversitesine bu sene ilk kez öğrenci alacağız. Toplamda şuanda 6 öğrenci tam burslu, 14 öğrenci yüzde 25 burslu, 40 öğrencide ücretli olmak üzere total öğrenci kapasitemiz 60 öğrenci olacak. Üniversitemizin bu 60 öğrenciye hazırladığı, sunduğu imkanlar gerçekten son derece yeterli. Gelen öğrencilerimizin burada çok mutlu olacaklarına, bu sanatın en ince ayrıntılarına kadar öğreneceklerine eminim. Çok iyi ve kaliteli gerçekten çok deneyimli bir eğitim ve öğretim kadrosuna sahibiz. Her şeyden önemlisi bizler öğrenciyi seviyoruz. Biz öğrenci için 24 saat çalışmaya hazırız" diye konuştu.
Ankara Atılım Üniversitesi Kurumsal Tanıtım Uzmanı Emre Cihan ise, öğrencilerin üniversite ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı. Cihan, "Konyalı aday öğrencilerle bir aradayız.  Onlara üniversitemizi anlatıp, tanıtıyoruz. Aynı zamanda Prof. Dr. Mustafa Sargon hocamızda burada tıp fakültesi ile tüm bilgileri üniversite adayı öğrencilerle paylaşacak. Yedinci fakültemiz olarak bu sene tıp fakültemizi açıyoruz. İlk defa öğrenci alacağız, o nedenle heyecanlıyız. Öğrenci arkadaşlarıstandımızda bilgilendiriyoruz. Standımıza yoğun bir ilgi var. Perşembe ve Cuma günleri de Kayseri'de olacağız. Başta 12'nci sınıflar olmak üzere tüm öğrencilere YKS sınavında başarılar diliyoruz" dedi.

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