Öğrenciler Dünya Su Günü’nde deniz canlılarını tanıdı

İZMİR’deki Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü'nde, Dünya Su Günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla 6. sınıf öğrencileri ve öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hidrobiyolog Dr. Ertan Dağlı’nın denizlerdeki canlıları tanıtıp, deniz kirliliğini anlattığı seminerin yanı sıra öğrenciler su canlıları örnekleri bilimsel sergisi ile deniz canlılarını dokunarak tanıdı.

Bahçeşehir Koleji Bornova kampüsünde, giderek artan su kıtlığı ve su kirliliği başlıkları altında düzenlenen 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 'Damlaya damlaya çöl olmasın' sloganıyla farkındalık yaratmak amacıyla 5-6-7-8. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlendi. 6'ncı sınıf öğrencileri hafta boyunca fen bilimleri derslerinde teknoloji kullanarak su kirliliği ile ilgili fragman çalışması, Türkçe derslerinde içinde su geçen deyim ve atasözleri çalışması, müzik dersinde geri dönüşüm orkestrası kurarak ritmle suya ses verme çalışması, görsel sanatlar derslerinde ise su canlıları ile ilgili seramik çalışmaları yaptı. Gönüllü bir grup öğrenci su kıtlığı ile ilgili farkındalık yaratmak adına bir gösteri sergiledi. Su ile ilgili kamu spotu, klip ve afişler hazırlayan öğrenciler, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ertan Dağlı’nın deniz canlılarını tanıtıp deniz kirliliğinden bahsettiği seminerle bilgilendi. Semineri ilgiyle ve heyecanla dinleyen yaklaşık 120 öğrenci, seminer sonrasında okulun kütüphanede sergilenen Su Canlıları Örnekleri Bilimsel Sergisi’nde bulunan, denizden toplanıp alkol içerisinde saklanmış olan deniz canlılarına dokunarak onları daha yakından tanıdı.

Denizlerde yaşayan deniz anası, ahtapot, mürekkep balığı, balon balığı, deniz atı gibi canlıları tanıtarak sunumunu yapan Hidrobiyolog Dağlı, "Su ile ilgili neleri bilmiyoruz, size bunları anlatacağım. Denizlerdeki canlıları tanıtacağım ve onların yaşam alanını insanlar olarak nasıl kirlettiğimizi ve denizi nasıl temizleyebileceğimizi anlatacağım. Bir su ürünleri fakültesi öğrencisinin 4 yılda gördüğü derslerin özetini size anlatacağım" dedi.

Fen Bilimleri öğretmeni Sedriye Şentürk yaptıkları çalışma ve etkinliklerle çocuklarda su ile ilgili duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"6'ncı sınıf öğrencileri ile çeşitli çalışmalar yaparak 5'inci, 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerine de duyarlılık katmayı hedefledik. Ülkemiz ve dünyamız su kıtlığı çekiyor ve buna rağmen su kaynakları çok bilinçsizle tüketiliyor. Su kirliliği çok üst düzeye ulaştı. Biz de bu yüzden öğrencilerimizle suyla ilgili neler yapılabilir, neler yapılmalı diye düşündük. Derslerde çeşitli çalışmalar yaparak disiplinler arası iş birliği içerisinde suya olan gerekliliği vurgulamaya çalıştık. Sergilenen su canlılarının özelliği ise, her birinin deniz ortamından emekle toplanıp alkol içerisinde tutularak saklanmaları. Bu şekilde çocuklar çok merak ettikleri ama göremedikleri su canlılarına dokunma fırsatı elde ettiler."