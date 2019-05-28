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Öğrenciler, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını şarkılarla kutladı

İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Koleji 25. Geleneksel Müzik Gecesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde velilerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan orkestra, dans grupları ve bin kişilik koro, gösterileriyle...

Öğrenciler, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını şarkılarla kutladı

İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Koleji 25. Geleneksel Müzik Gecesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde velilerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan orkestra, dans grupları ve bin kişilik koro, gösterileriyle büyük alkış aldı.

Geleneksel Müzik Gecesi, 19 Mayıs’ın 100. yılı konseptiyle yapıldı. Gecede, 19 Mayıs’ın ruhuna özgü şarkılar ve gösterilerle öğrenciler yaklaşık 3 bin katılımcıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Çok onurlu ve heyecanlı bir gece olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Geleneksel müzik gecemizin 25’inci yılı. Bu yıl da Milli Mücadelenin 100’üncü yılına denk geldi, ayrıca heyecanlı ve onurluyuz” dedi.

“19 MAYIS’TA SAMSUN’DAYDIK”

Dağ, “100’üncü yılımızı bu ay çok farklı etkinliklerle kutladık, öğrencilerimiz kutlamaları taçlandırdı. 19 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarımızdan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerle birlikte her şeyin başladığı yerde, Samsun’daydık. Bugün de burada öğrencilerimiz aynı ruhu müzik ve danslarıyla taçlandıracaklar. Bizim için onur dolu bir gün. Bize hediye edilen bu vatanla birlikte milli mücadele, bağımsızlık ve birlik, beraberlik ruhumuzu çocuklarımızın taşıdığı heyecanlı bir tören olacak” diye konuştu.

 

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