'OBİT' Yarışması'nda ödüller verildi

İSTANBUL,() - OKYANUS Bilim, İnovasyon ve Tasarım (OBİT) Yarışması, Okyanus Kolejleri'nin Kemerburgaz'da bulunan kampüsünde yapıldı. 25 kampüsten yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisi Bilişimsel, Çevre ve Enerji, Endüstriyel ve Sanatsal Tasarım alanında yarıştı. En iyi seçilen 75 projeye bugün yapılan törenle ödülleri de verildi.

Bisiklet kazalarını önlemek amacıyla 'tak kaskını yaşa hayatı' adlı proje hazırlayan Yusuf Çolak ile Berkay Yücedağ, Endüstriyel Tasarım alanında üçüncülük elde etti. Çolak yaptığı açıklamada, "Bisikletlerin yaygınlaşması ile beraber sorun olarak kazaları da meydana geliyor. Biz de kazaları kask sistemi ile çözüm bulduk. Arabalarda olduğu gibi ışık sistemini kaska taşıdık. Yolda giderken sağa sinyal verdiğimizde kaskımızda da sağ sinyaller, sola sinyal verdiğimizde ise sol sinyaller veriliyor. Havanın karanlık olduğu zaman ön ışıklandırmamız ve frene bastığımızda da kırmızı ışıklar yanıyor. Bu sayede de bütün kazaları en aza indirgemiş oluyoruz" dedi.

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM) Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Dr. Duygu Celepçioğlu Yavuz; "OBİT yarışmasında 4 aylık sürecin sonunda bugün final sergisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl yüzlerce öğrencimiz hem Türkiye'de hem de dünyada sayısal başarılar elde ediyor ve bizleri gururlandırıyor. Bu yıl 400 öğrencimiz bilimsel proje çalışmalarına dahil oldular ve bunlardan yüz kadarı Türkiye ve dünyada çeşitli başarılar elde ettiler. Ama biz fark ettik ki öğrencilerimiz bilimsel proje çalışmaları gerçekleştirirken deneyler, araştırmalar yaparken mucitlikleri, yaratıcılıkları, hayal güçleri ya da yetenekleri tam olarak ortaya çıkmıyor. Çünkü TEOG Sınavlarınız, üniversiteye hazırlık sınavlarınız, eğitim sistemimiz hepsi maalesef hayal gücünüzü engellemeye yönelik. Bu sefer sadece bilim yok inovasyon ve tasarım da var. Yani yenilikçi bir şeyler yapmanızı istiyoruz ve bunları bir tasarım olarak ürün haline getirmenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray ise "2004 yılında öğrenmeyi öğretmek adıyla başlattığımız bu kıvılcımla artık üretebilen bireylerden oluşan salonlara sığmayan projelerle dolup bu organizasyonu görmek hepimizi oldukça heyecanlandırıyor. Çünkü bizler inanyıoruz ki ülkeler, milletler, ancak ve ancak eğitim ile kalkınabilirler. 25 kampüs 96 okulda 20 bine yakın öğrenciye bu bilinci vermeyi hedefliyoruz" açıklaması yaptı.



Proje kapsamında ödül alan öğrenciler şöyle:



BİLİŞİMSEL TASARIMLAR:

-Ortaokul-

1- Bulut Görgeç-İsmail Yekta Samancı

2- İsa Yusuf Sevi-Ertanz Erol

3- Hüseyinz Karagülle-Yağız Kaya



-Lise-

1- Cevdet Apari-Eşref Bektaş

2- Ataberk Ateş-Batuhan Canatar

3- Alperen Kunduracı-Gece Berfin Barın



ÇEVRE VE ENERJİ TEMALI TASARIMLAR

-Ortaokul-

1- Türker Gezer-İrem Naz Oymak

2- Fatih Ayan-Alptekin Yılmaz

3- Çağan Korkmaz-Eyüp Emre Tezdoğan



-Lise-

1- İlayda Özkırım-İzel Yıkılmaz

2- Niran Gözüküçük-Ezgi İlkar

3- Şeyma Tamcı-İnci Birkan



ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR:

-Ortaokul-

1- Elif Kaplan-Ceren Okumuş

2- Kayra Erduran-Emir Erseçer

3- Toprak Bilgin-Ege Yalçın



-Lise-

1- Hüseyin Akgüç-Selin Yurtsever

2- Enes Can Kurşunlu-Hatice Ceyda Atlı

3- Berkay Yücedağ-Yusuf Çolak





SANATSAL TASARIMLAR:

-Ortaokul-

1- Duru Babür-Hatice Öztürk

2- Eylül Keçiyokuşu-Elif Vodna

3- Deren Ertuna-Eylül Işık



-Lise-

1- Nazlı Çelik-Zehra Dişkaya

2- Ezgi Yaslan-Dilan Akgüloğlu

3- Çağla Tezel-Dilay Aykan

