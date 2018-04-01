O öğrenciler, artık yemeklerini duvar üzerinde yemiyor

ERZURUM'un Şenkaya ilçesindeki Kömürlü Ortaokulu'nda eğitim- öğretim gören Yanıkkaval köyünün 36 öğrencisi, öğlen yemeklerini artık okulun bahçe duvarında değil, diğer öğrencilerle birlikte yemekhanede yiyor.

Şenkaya ilçesinin 350 nüfuslu kırsal Yanıkkaval Mahallesi'ndeki ortaokul, öğrenci sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle bu yıl kapatıldı. Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi'nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen yemekten bu öğrenciler yararlanamadı. 36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri ve ya da aldıkları bisküvileri bahçede yiyordu. Bahçe duvarını masa olarak kullanan öğrencilerin velileri, bu duruma tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'nın, 'Okulun bahçe duvarını yemek masası yaptılar' başlıklı haberi üzerine Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, olaya el koydu. Çocukların öğle yemeğini kaymakamlık üstlendi. Öğrenciler, artık okulun yemekhanesinde çıkan sıcak yemeklerden yiyor.

Öğrencilerinden Töre Aksakal, arkadaşları adına Doğan Haber Ajansı ve Kaymakam Dereci'ye teşekkür etti. Kendileri için büyük bir sorun olan yemek probleminin ortadan kalkmasına çok sevindiklerini belirten Aksakal, "Okulun 105 öğrencisinden 36'ımız yemek saatinde ayrılıyorduk. Onlar yemekhaneye, bizler ise okulun bahçesine çıkıyorduk. Artık birlikte yemekhaneye giriyoruz" dedi.



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