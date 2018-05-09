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NishNova ile 'girişimcilik' artık kampüste

İSTANBUL, ()-NİŞANTAŞI Üniversitesi, genç girişimcilere ve yeni fikirlere destek vereceği NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış sırasında kurdeleyi kesen Nişantaşı Üniversitesi...

NishNova ile 'girişimcilik' artık kampüste

İSTANBUL, ()-NİŞANTAŞI Üniversitesi, genç girişimcilere ve yeni fikirlere destek vereceği NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin açılış törenini gerçekleştirdi.

Açılış sırasında kurdeleyi kesen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, konuşmasında yeni girişimlere ve startup projelere destek verilmesinin önemine dikkat çekti. 

NishNova Yöneticisi Gökçe Tabak ise startup projeleri desteklemekten çok mutlu olduklarını belirterek NishNova'nın transfer ofisi, proje ofisi, gelişim ofisi ve melek yatırım gibi ağları bünyesinde bulundurduğunu dile getirdi. NishNova sayesinde öğrencilerin girişimcilik dünyasına dahil olabileceğini belirten Tabak, bu şekilde gençlerin desteklenen fikirleriyle kariyerlerini hızlandırabileceklerini ifade etti. 

Nişantaşı Üniversitesi 1453 Neotech Kampüs’te yer alan NishNova – Nişantaşı University Innovation Center, katma değerli iş fikirlerine sahip girişimcilere ofis çalışma alanı, ofis donanımları ve diğer destek hizmetlerini kampüs içindeki fiziki bir çalışma ortamında sunuyor.

Teknoloji ve dijital dünyanın hayatımızın her alanına hakim olduğu bu günlerde, ezber bozan bir yatırımla Maslak 1453 içinde açtığı NeoTech Kampüs ile Nişantaşı Üniversitesi; akademisyenlerin, öğrencilerin ve teknolojiye ilgi duyan herkesin dijital dünyayı yakından takip etmelerine olanak sağlıyor. NeoTech Kampüs içinde yer alan NishNova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi sayesinde, öğrenciler girişimcilik dünyasına dahil olurken, NishNova’nın desteklediği iş fikirleriyle de kariyerlerine ivme kazandırabilecekler.

(FOTOĞRAF)

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