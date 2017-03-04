Nişantaşı Üniversitesi’nin İngilizce Eğitim Çalıştayı'ndan... "Yabancı dil öğrenemeyeceğim inancı" kırılmalı

NİŞANTAŞI Üniversitesi Rektörlüğü ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilen İngilizce EğitimÇalıştayı gerçekleşti. Çalıştaya 4 farklı üniversiteden, İngilizce eğitiminde uzman 15 akademisyen katıldı.Açılış konuşması Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu tarafından yapıldı. İngilizce eğitiminin önemine vurgu yapan Hatipoğlu, İngilizce eğitiminde yol alabilmek için bu tip toplantıların artması gerektiği ve bu konuda çalışmaları olan akademisyenlerin birbirine ihtiyacı olduğunu belirtti.Nişantaşı Üniversitesi’nin hazırladığı, NishLearning uygulaması çalıştayda tanıtıldı. Ücretsiz olarak online marketlerden erişilebilecek uygulamada, yazma, dinleme ve okuma alıştırmaları yer alıyor. A1, A2, B1 ve B2 seviye alıştırmaların yer aldığı uygulamada C1 ve C2 seviye İngilizce eğitim programlarının geliştirilmesi gelecek planları arasında. IELTS, TOEFL ve YDS öğrencileri için de kullanışlı bir uygulama olan NishLearning, özellikle İngilizce kelime dağarcığını geliştirmek isteyenlere katkı sağlayacak. Nişantaşı Üniversitesi ve katılımcılar arasında gerçekleşen fikir alışverişiyle uygulamanın geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atıldı.Çalıştayda öncelikli olarak; öğrencinin “Yabancı dil öğrenemeyeceğim inancı"nın kırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Yabancı dil eğitiminde öğrenci ile izlenmesi gereken yolların geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun da geleneksel yöntemlerle tek başına başarılamayacağı ve zengin dijital içeriklerle birlikte eğitim içeriğinin de geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.Çalıştay sonuçlarının yabancı dil öğretim programlarının güncelleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ve öğrencilerin en az bir yabancı dilde iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturacağı beklentisiyle sonuçlandırıldı. Üniversite tarafından sürecin geliştirilmesi için farklı çalıştaylarla bu çalışmalar devam edecek.(FOTOĞRAF)