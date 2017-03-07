Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine Londra'da ilk ders zili çaldı

İLK Yurtdışı Dil Uygulama Merkezini (Nişantaşı University London Language Application Center) İngiltere’nin başkenti Londra’da açan Nişantaşı Üniversitesi'nin hazırlık öğrencileri için ders zili çaldı. İlk gruptaki 21 öğrenci oryantasyon programının ardından derslere başladı. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrenciler 7 haftalık yerinde eğitimin sonunda ülkelerine İngilizceyi sadece teorik olarak değil, anavatanında kültürel adaptasyon programıyla öğrenerek dönmüş olacaklar.



Neden Londra'yı tercih ettiklerini anlatan Nişantaşı Üniversitesi Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Levent Uysal, "Londra'yı tercih etmemizin sebebi Nişantaşı Üniversitesi'nin 1. misyonunun iyi 'İngilizce öğretmek' olması. Öğrencilerimizin iyi İngilizceyi de yaşayarak öğreneceklerine inanıyoruz. Hiçbir ücret almadan istedikleri kadar kalarak İngilizcelerini geliştirmelerini istiyoruz. Londra’da Dil Uygulama Merkezimize ilk grup öğrencilerimiz gittiler ve şu anda çok mutlular. Öncelikle bir oryantasyon dönemi geçirdiler, küçük bir parti yaptılar, pozitif enerji yüklendiler. Ders programları onlara anlatıldı ve huzur içerisinde ilk eğitimlerini alıyorlar" diye konuştu.



"LONDRA, EN ÖNEMLİ MERKEZİ LOKASYONUMUZ"



Londra'da konuşan Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofis Direktörü Asuman Türkmen, şunları söyledi:



"Londra bizim en önemli merkezi lokasyonumuz. İstanbul'da aldıkları teorik eğitimi burada pratikle güçlendirme şansına sahip oldular. Yaklaşık 21 öğrenci ile programımıza devam ediyoruz. Londra'da hem sosyal yaşamlarını güçlendiriyorlar, hem kişisel gelişimlerini artırıyorlar hem de İngilizceyi pratik anlamda konuşma ve duyma olanağına sahip oluyorlar. Öğrencilerimiz de bu anlamda kendilerine şans tanındığını düşünüyor. Bunların dışında sosyal aktivitelerimiz mevcut. Çeşitli saha etkinliklerimiz var. Bu alanlarda İngilizce becerilerini de kullanmak zorunda oldukları için sosyal hayata daha hızlı adapte olma şansları var. Onlar Nişantaşı Üniversitesi'nin ilk yurtdışı öğrenci grubu. Herkes bu süreçte bulunmaktan ve sürecin ilk öğrencileri olmaktan çok mutlu. Seneye gelecek öğrencilerimiz için de en uygun zaman yaz dönemi yada güz ve bahar döneminde Londra'da dil eğitimi alma şansına sahip olabilirler. "



Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofis Uzmanı Deniz Ataş da "Nişantaşı Üniversitesi hazırlık öğrencilerimize eşlik etmek için buradayız. Öğrencilerimiz burada sadece İngilizce eğitimi almayacaklar aynı zamanda yabancı öğrencilerle arkadaşlık kurup sosyalleşerek yerinde pratik yapabilme imkanına sahipler. Buranın kültürünü yaşayarak öğrenebilme imkanına sahip oluyorlar. Onlar için çok güzel bir imkan oldu. Türkiye'ye döndüklerinde kendilerine bir artı değer katarak dönmüş olacaklar" diye konuştu.



Yeni insanlar tanımanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Öğrencisi Kerem Çelik, "Buraya ilk geldiğimde bir korku vardı içimde ama geldikten sonra bir sürü şey yaşadım. Her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bana bir referans olmasının yanı sıra yeni insanlar tanımanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.



Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Hazırlık Öğrencisi Büşra Serler ise "Çok memnunum herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini. Öncelikle okula geldiğim an alışmak konusunda tereddüt içerisindeydim. Geldiğim zamana göre bile şu anda çok iyiyim. Birçok şey öğrendim. Benim için çok iyi oldu, tekrar tekrar geleceğimi düşünüyorum" dedi.