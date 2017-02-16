Nişantaşı Üniversitesi Liselileri de Londra’ya Uçuruyor

LONDRA’DA bir yerleşkesi bulunan Nişantaşı Üniversitesi bu yaz liseliler için de Yaz Okulu programı uygulayacak.



Bu projeyle liselilere üniversiteli olma heyecanı yaşatmayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi, Londra’da düzenleyeceği lise yaz okulu programıyla öğrencilere farklı bir deneyim yaşatacak. Lise öğrencilerine sorumluluk sahibi olmayı öğreterek teoriyi pratiğe dönüştürmeye olanak tanımak, dil özgüvenini geliştirmek, sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamak, ekip olmayı, birlikte yaşamayı öğreterek takım çalışmasına yatkınlığı arttırmak, farklılıklara saygıyı ve hoşgörüyü öğretmek, yeni arkadaşlıklar edinmeyi sağlamanın hedeflendiği programda öğrencilerin vizyonlarını genişletecek aktiviteler de uygulanacak. Başvuru ve ayrıntılı bilgi info.londonjr@nisantasi.edu.tr adresinden edinilebilecek. Program tarihleri ilk grup için 02-15 Temmuz 2017, ikinci grup için ise 16-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında olacak.



Nişantaşı Üniversitesi Program Koordinatörü ve her 10 öğrenci için ayrı görevlendirilmiş öğretmenlerin bir arada olacağı program, liseliler için farklı bir deneyim ve kendini geliştirme şansı olacak. Nişantaşı Üniversitesi vize işlemleri için yönlendirme, grup uçuş planı hazırlanması gibi süreci kolaylaştıran takiplerde de veli ve öğrencilerinin yanında yer alacak.



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