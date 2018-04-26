Nişantaşı Üniversitesi 'Developer Summit İstanbul'a ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE'NİN en önemli yazılım geliştirici konferanslarından biri olan Developer Summit İstanbul, 12 Mayıs Cumartesi günü Nişantaşı Üniversitesi Maslak 1453 NeoTech Kampüs’te düzenlenecek. Yazılım sektörünün önde gelen birçok isminin konuşmacı olarak yer alacağı, 3 farklı salonda 20'den fazla sunumun yapılacağı etkinlikte yazılım dünyasındaki son gelişmeler ve popüler konular ele alınacak.

Cloud teknolojileri, IoT, yapay zeka, machinelearning, devops, yazılım kalitesi ve yazılım testi gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek.Yazılım mimarilerinden DevOps'a, web programlamadan Machine Learning'e birçok alanda bilgi paylaşımı yapılacak olan konferansa sektörün önemli birçok firması da katılım sağlayacaktır. 1000 kişiye yakın katılımcının beklendiği bugünde, birçok sektör çalışanıyla ve profesyoneliyle tanışmak, iş bağlantıları kurmak mümkün olacak. Yazılım sektörünün nabzının atacağı bu etkinliği kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için summit.devnot.com internet adresi ziyaret edilebilir.

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