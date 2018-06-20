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NEUIslanders Ekibi Dünya Kupası’nda

LEFKOŞA, () - Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Takımı NeuIslanders, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robotik Dünya Kupası'nın açılış maçlarında bir galibiyet bir de beraberlik elde etti. Turnuvadaki ilk maçını Amerika Birleşik...

NEUIslanders Ekibi Dünya Kupası’nda

LEFKOŞA, () - Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Takımı NeuIslanders, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robotik Dünya Kupası'nın açılış maçlarında bir galibiyet bir de beraberlik elde etti.

Turnuvadaki ilk maçını Amerika Birleşik Devletleri’nden Georgia Institute Of Technology Üniversitesi'nin Robojackets takımı ile oynayan NEUIslanders, maç içinde onlarca atak gerçekleştirmesine rağmen maçtan 1-0 galibiyet ile ayrıldı.

BREZİLYA İLE BERABERE KALDI

Günün ikinci maçında ise bu sene Güney Amerika açık turnuvasını kazanan Brezilya’nın Military Engineering İnstitution Üniversitesi ile oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Takım maç içersinde sıklıkla atak geliştirse de rakibin defansını aşıp gol atmayı başaramadı.

GALİBİYET İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

NEUIslanders ekibi, oynanacak diğer maçlarda da başarılı sonuçlar almak için çalışmaya devam ediyor. Takım, oynanan maçların ardından maç sırasında yaşanan sıkıntıları ve hataları da değerlendirerek önlemler aldıklarını belirtti. Dünyanın farklı yerlerinde geliştirilen teknolojiler sayesinde futbol oynayan robotlarla mücadele eden olan NEUIslanders, bu yıl takımı yöneten yapay zekasını sıfırdan yarattı. NEUIslanders, daha ofansif bir robotik futbol takımı ile turnuvada iddialı olduğunu elde ettiği galibiyetlerle gösterdi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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