Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni  

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'de, Munzur Üniversitesi'nin 2017-2018 akademik yılında mezun olan bin 600 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, üniversitesi bünyesinde Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile Alevilik ve Bektaşilik alanında bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Munzur Üniversitesi'nin 6'ncı döneminde mezun olan bin 600 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite kampüsünde düzenlenen törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Munzur Üniversitesi'nin her geçen gün akademik alanda büyüdüğünü ifade ederek, Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Rektör İpek, "Üniversitemizin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmasındaki alanı Alevilik ve Bektaşiliktir. Misyon farklılaşması kapsamında, Munzur Üniversitesi bünyesinde Alevilik ve Bektaşilik Araştırma Enstitüsü'nün kurulması ile Alevilik ve Bektaşilik alanında bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirilecek. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya konu üzerinde nesnel bilgi üreten bir araştırma birimi olacaktır. Öncelikle Tunceli merkezli olarak başlayacak olan çalışmalar kısa zamanda bölgesel ve zaman içerisinde Türkiye geneline hatta Balkan, Kafkas ve Ortadoğu coğrafyasını da içine alacak şekilde Avrasya coğrafyasına yayılacaktır. Enstitü bünyesinde Alevi inanç-dede ocakları ve Bektaşi tekkeleri ile ilgili detaylı araştırmalar başlatılacak, alan çalışmaları ve başta Osmanlı arşiv kayıtları olmak üzere eş zamanlı araştırmalarla Alevi-Bektaşi inancının ontolojik-tarihsel ve inançsal kaynakları tespit edilebilecektir. Ayrıca açılacak olan lisansüstü programları ile Türkiye ve Balkan coğrafyasındaki farklı birçok Alevi-Bektaşi topluluk üzerine akademik çalışmalar yürütülebilecektir" diye konuştu.

Törende son olarak kürsüye çıkan Alevi Dedesi Hüseyin Erdoğan gençlere nasihatler vererek mezun olan öğrenciler için dualar okudu.

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