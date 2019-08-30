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Müdür ve öğretmenler, okulu boyadı
NEVŞEHİR Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç, müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak okulu boyadı. Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız...
EĞİTİM 30.08.2019, 13:56
NEVŞEHİR Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç, müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak okulu boyadı.
Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni atanan Müdür Mustafa Kılınç, beraberinde müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler ile birlikte okulda tadilat yaptı. Kılınç ve öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak, okulun kapılarını boyayıp, duvarların badanasını yaptı. Kılınç, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını amaçladıklarını belirtti.
Nevşehir Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni atanan Müdür Mustafa Kılınç, beraberinde müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler ile birlikte okulda tadilat yaptı. Kılınç ve öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ellerine fırçaları alarak, okulun kapılarını boyayıp, duvarların badanasını yaptı. Kılınç, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim hizmetlerinden yararlanmalarını amaçladıklarını belirtti.
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