orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

MIT’nin kurduğu eğitim ağında ilk Türk üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) kurmuş olduğu ve liderliğini yaptığı ‘Make Impact Consortium’un en yeni üyesi oldu. İş birliği kapsamında öğrencilerin globalleşerek, yeni fırsatlar yakalamaları...

EĞİTİM 30.12.2019, 12:06
MIT’nin kurduğu eğitim ağında ilk Türk üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology’nin (MIT) kurmuş olduğu ve liderliğini yaptığı ‘Make Impact Consortium’un en yeni üyesi oldu. İş birliği kapsamında öğrencilerin globalleşerek, yeni fırsatlar yakalamaları hedefleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) dünyanın farklı ülkelerinden üniversitelerin MIT liderliğinde bir araya gelerek laboratuvar ve eğitim imkânlarını birbirine açtığı Make Impact Consortium’a dahil olması için imza töreni düzenlendi. Anlaşma ile öğrencilere özel, MIT’den mini-master sertifikaları, özel eğitimler, üye üniversitelerle beraber araştırma projelerini hayata geçirme imkanı sunulmuş oldu. Üniversitenin Beşiktaş kampüsünde gerçekleşen imza töreninde konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Gençlerimize global dünyayı açmak istiyoruz. Onların diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Biz onlara güveniyoruz. Onların yaptıkları, geliştirdikleri fikirlerle dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak geliştirmiş oldukları tüm projeleri dünyaya sunmalarını istiyoruz” dedi.

“GENÇLERİ GLOBAL DÜNYAYI AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konsorsiyumla gençlere global dünyayı açmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Öğrencilerimizin diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Biz onlara güveniyoruz. Onların yaptıkları, geliştirdikleri fikirlerle dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak geliştirmiş oldukları tüm projeleri dünyaya sunmalarını istiyoruz. Yaptıkları projeler artık MIT’de, Bostan’da yer alsın, farklı dünyalarda yer alsın, şirketler kursunlar, eğer bir şey geliştirmek istiyorlarsa sadece BAU içindeki arkadaşlarıyla değil, MIT’deki arkadaşlarıyla geliştirsinler” diye konuştu.

DERSLER VE KAYNAKLAR AÇIK OLACAK

Dünyadaki çalışma sistemlerinin değişmesiyle, üniversite sistemlerinin de değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Karadeniz, şöyle konuştu:

“Dünyadaki bütün üniversiteler bir araya gelmeye ve birbirinden etkileşimle öğrenmeye çalışıyor. Aynı zamanda dünyadaki şirketler de tek bir yerden konumlanmak yerine global çalışma düzenine geçmiş durumda. Burada bizim hem lisans, hem de lisansüstü öğrencilerimize sağlayacağımız en önemli şey; bu uygulama ile bir platform oluşturmak. Bunun içerisinde bütün üniversiteler, başta MIT olmak üzere derslerini ve kaynaklarını buraya koyacaklar. Böylece MIT’de yeni bir ders ortaya çıktığında bu uygulama üzerinden dersi alıp öğrenebilecekler. Girişimcilikle ilgili videoları buradan alıp öğrenebilecekler. Biz de buraya üniversite olarak derslerimizden koyacağız. Burada kendi profillerini oluşturacaklar, kendi portfolyolarını koyacaklar. Belki de mühendislikte yapılan bitirme projelerinde öğrencilerin proje arkadaşları artık farklı kıtalardan gençler olacak.”

“ÖĞRENME VE GİRİŞİMCİLİĞİ BİRLEŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Son araştırmaların deneyimsel öğrenmenin çok önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Saana McDaniel ise, “Öğrenmeyle girişimciliği birleştirmek çok önemli. Bu konsorsiyumu kurarken öğrencilerin yaparak öğrenmesiyle, girişimciliği bir araya getirerek inovasyon sistemini güçlendirmek istedik. Buna da diğer üniversiteleri dahil ederek, onların da kendi etrafında bu sistemi güçlendirmelerini sağlamak için bu konsorsiyumu kurma kararı aldık. MIT olarak biz bunları nasıl hayata geçirebileceğimizi keşfettik ve uygulamaya koyduk. Çünkü bizim için sahip olduğumuz öğrenciler açısından da bunları hayata geçirmek çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“HERKESTEN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR”

“Dünyayı dolaştıkça ve diğer üniversite kampüslerini gezdikçe, diğer üniversitelerden de öğrenilmesi gereken çok fazla şey olduğunu fark ettim” diyen McDaniel, “Dünyanın farklı üniversitelerinde, her yerde, herkesten öğrenebileceğimiz farklı bir şey var. Bahçeşehir Üniversitesi’nden de öğreneceğimiz çok fazla şey var. Bu kampüste çok heyecan verici şeylerin hayata geçtiğini görme fırsatım oldu. Çok güzel gelişmelerin olduğunu, daha da fazlasının yapılabileceğini gördüm. Girişimcilikle ilgili heyecan duyan öğrencilerin hayallerindeki prototipleri hayata geçirmek için bir alana sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu konuştuk ve bununla ilgili öğrencilere 7/24 sunabilecek imkanla ilgili BAU’da daha büyük adımlar atma konusunda anlaştık” açıklamasında bulundu.

4 AYRI KITADAN 12 FARKLI ÜNİVERSİTE

Konsorsiyumda 4 ayrı kıtadan 12 farklı üniversitenin olduğunu dile getiren McDaniel, “Burada bulunan bütün üniversiteleri desteklemeye ve elimizde bulunan imkanları onlarla paylaşmaya açığız. Bu öğrencilerin iletişime geçmesini sağlayan bir mobil uygulamamız var. Bu uygulama ile, okulların profilleri dışında uygulamaya konsorsiyuma dahil olan bütün üniversitelerdeki öğrenciler de uygulamanın içerisinde kendi profillerini oluşturabilecekler. Bu profiller sayesinde aklında fikir olan öğrenci, sadece BAU’dan değil, konsorsiyuma dahil olan bu 4 farklı kıtadaki öğrencilerle birlikte görüşerek kendi şirketini global alanda kurma imkanına sahip olacak” diye konuştu.

Ağa katılacaklar arasında üniversitelerin sınırlı olmadığını ve şirketlerin de ağa dahil olacağını açıklayan McDaniel, “Bu sayede de öğrencilerimize sadece diğer üniversitelerdeki öğrenciler ve hocalarla iletişim değil, ağa katılacak olan diğer büyük şirketlerle staj imkanı ve iş imkanı sağlayabilmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort