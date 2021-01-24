Miniklerin karne heyecanı

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu’nda yüz yüze eğitim gören öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.



Koronavirüs salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılan karne töreninde yüz yüze eğitim gören Nezaket Kreş okulu öğrencileri, ilk karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi sonunda minik öğrencilere karnelerini dağıtıp sevinçlerine ortak oldu.



"Minik öğrencilerimizin ilk karnelerini alırken mutluluklarına ortak olmak istedik"



Okul hayatına yeni başlayan öğrencilerin ilk karne heyecanında yanlarında olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her yıl tüm öğrencilerimizin heyecanla ve coşkuyla beklediği karne dağıtım törenlerimizi bu sene buruk bir şekilde kutluyoruz. Nezaket Kreşimizde eğitimlerine devam eden minik yavrularımız yarıyıl başarı belgelerini aldılar. Karne heyecanını bir nebze de olsa yaşamak nasip oldu. Bizlerde minik öğrencilerimizin ilk karnelerini alırken yanlarında olarak mutluluklarına ortak olmak istedik. Minik yavrularımızın hepsini gözlerinden öpüyorum. Hayatın en kısa sürede normale dönmesiyle beraber kalabalık sınıflarda bu güzel heyecanı ve mutluluğu hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum" dedi.