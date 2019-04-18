Minik öğrenciler kurabiye yaptı

BOLU Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Küçük Şefler Mutfakta' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri, İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama mutfağına girerek, usta şefler eşliğinde kurabiye yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Bolu'da, 'Küçük Şefler Mutfakta' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Beceri Temelli Unlu Mamuller Atölyesi' kuruldu. Yaz öncesi turizm bölgelerine staja giden turizm öğrencilerinin yıl boyu uygulamalı eğitim gördükleri lisenin mutfak atölyeleri, proje kapsamında minik öğrencilere açıldı. Mutfaklar, ilkokul öğrenciler için düzenlendi ve güvenlik açısından kesici, delici aletler kaldırıldı.Düzenlemenin ardından ilk olarak Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri mutfağa girdi ve usta şefler eşliğinde kurabiye yaptı. Yaptıkları nefis kurabiyelerle usta şeflerden tam not alan öğrenciler, hem eğlendi, hem de kurabiyelerin malzemelerden sofraya olan yolculuğunu uygulamalı olarak görmüş oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin de takip ettiği beceri uygulaması, 3 saat sürdü. 10'arlı 3 grup halinde mutfakta eğitimlerini tamamlayan 30 öğrenciye, katılım belgeleri Yasin Tepe tarafından verildi.'SORGULAYAN EĞİTİM SİSTEMİNE ULAŞMAK EN BÜYÜ HEDEFİMİZ'İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, çocukların bu tür atölye çalışmaları sayesinde okulu seveceklerini, okula gelmek isteyeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:"Atölye çalışmalarımızda sadece pasta yapmayacağız, bu sadece başlangıç. Ekmek yapacağız. Ekmeğin nelerden yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini, topraktan sofraya ekmeğin hikâyesini öğrenecekler, bizzat yaparak, yaşayarak öğrenecekler. Bu gelişmiş bir eğitim modelidir. Belki başka bir eğitim modelimiz süt olacaktır. Süte nasıl maya çalınarak yoğurt yapmayı öğrenecekler. Bunları çocuklar bizzat kendileri yaparak öğrenecekler. Bu şekilde kendilerini ispat etmiş olacaklar, görünür olacaklar, özgüvenleri yerine gelecek. Bu sadece bir eğlenceden ibaret olmayacak. Sorgulayan, araştıran bir eğitim sistemine ulaşmak en büyük hedefimiz. Böylelikle ileride çok daha donanımlı, Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak bir nesil yetiştirmek istiyoruz."Tepe, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öncülük ettiği 'Beceri Temelli Atölye' çalışmalarının Bolu'nun tamamında Türkiye'ye model olabilecek şekilde uygulandığını kaydederek, "Bugün Unlu Mamuller Atölyesi ile ilk adımı attık. Emek veren tüm arkadaşlarımızı, tüm öğretmenlerimizi ve minik kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bu kahramanlarımız çok güzel bir iş ortaya koydular, bizlere umut verdiler. Bugünden görüyorum ki yarın daha güçlüyüz" diye konuştu.

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