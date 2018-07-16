Mimar adayları, Japonya'yı deneyimliyor

İSTANBUL, () - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi ile birlikte düzenlediği kültürlerarası mimarlık çalışması Inter Cultural Study of Architecture (ICSA) Yaz Okulu Programı başladı.

BAU ve Japonya’nın Mukogawa Üniversitesi’nin Mimarlık fakülteleri organizasyonu olan ICSA in JAPAN yaz okulu etkinliği bu yıl 9’uncu kez gerçekleşiyor. ICSA in JAPAN 2018 Yaz Okulu kapsamında, Japonya’da çalışmalarını başarıyla sürdürerek eğitimlerine devam eden BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, farklı bir ülkede alışılagelmiş bir çalışma ortamının dışında yepyeni kurgular ve mimari kaygılar içerisinde bir stüdyo ortamını yerinde deneyimliyor.

Japonya’daki ilk güne, Mukogawa Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi’ni gezerek başlayan öğrenciler, üniversitenin Mimarlık Fakültesi Dekanı, Okazaki Sensei’yi ziyaret etti. Ardından Mukogawa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektörü de ziyaret ederek hediyelerini takdim ettiler. Mukogawa Üniversitesi eğitimcileri, BAU’lu öğrenciler için ‘Hoş geldin Seremonisi’ düzenlenerek, stüdyo derslerine giriş yapıldı.

JAPON KÜLTÜRÜNÜ DE ÖĞRENİYORLAR

Doç. Dr. Murat Dündar ve Dr. Öğr. Üyesi Belinda Torus organizatörlüğünde 9 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yaz okulunda, okul içerisindeki çalışmalara ek olarak gezi ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Japonya’da bulunulan öğrencilerin Japon kültürünü daha çabuk kavramalarını sağlayacak ortamların yaratılması da yaz okulu organizasyonun önemsediği bir diğer önemli konu.

Öğrenciler, yaz okulu etkinliği kapsamında; Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Hiroşima ve Tokyo şehirlerine yapılan teknik geziler ile bir yandan geleneksel Japon mimarisinin önemli örneklerine ziyaret ediyor, diğer yandan ise dünyaca ünlü Japon mimarların tasarımlarını yerinde görme fırsatı yakalıyor. Japonya’da mimarlık eğitimi alan öğrenciler, bu program kapsamında mimarlık alanında tarihi öneme sahip yapı ve mekanları uzman kişiler eşliğinde ziyaret ederek kültürel farklılıkların mekansal yansımalarını inceleme olanağı da buluyor.

Katılan öğrencilerin mesleki gelişiminde önemli bir yer tutan etkinlik, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere bilimsel ve kültürel alanda katkı sağlamayı amaçlıyor.

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