Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle robotik kodlama eğitimi

SİLİVRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile çocuklara yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi'nin birinci senesi tamamladı. Geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken...

Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle robotik kodlama eğitimi
SİLİVRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliği ile çocuklara yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi'nin birinci senesi tamamladı.

Geleceğin dili olarak kabul edilen kodlamanın öğrencilere erken yaşta öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin birinci senesinde robotik kodlama ile yapılan prototip projeler sunuldu. Silivri sahilinde ‘Silivri Bilim ve Robotik kodlama Şenliği’ kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin yaptıkları çalışmalar yılsonu sergisinde tanıtıldı. 33 okuldan 82 projenin sergilendiği şenlikte akıllı ev, akıllı garaj, renk ayırma otomosyonu, çöpleri türüne göre ayıran çevreci robotlar, uzaklık algılayan araba ve otomatik fren sistemi projeleri gibi benzer birçok robotik kodlama projeleri yer aldı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje yürütücülüğünü, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ise paydaş olarak destek verdiği ve eğitici eğitmenliğini üstlendiği bu projede, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle girişimcilik kapasitelerini ortaya koyma ve geliştirme imkânı bulamayan, 4-18 yaş arasında Silivri bölgesindeki 17 okulun öğrencilerinin robotik kodlama eğitiminden yararlanması hedeflendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328