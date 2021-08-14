Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hazırlık yazısı gönderdi. Yazıda, okulların hazır hale getirilmesi istendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi talimatını verdi.
2021-2022 Eğitim Öğretime Hazırlık Çalışmaları konulu resmi yazıda, okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi istendi.
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; 81 ile gönderilen yazıda, okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek için dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulundurulması, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması istendi.
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Ekim 2016
Ekim 2016