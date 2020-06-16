Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan LGS kontenjanı açıklaması!

"LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı TV canlı yayınında “LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun” açıklamalarında bulundu.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını duyurdu.

Selçuk, corona virüsü tanılı öğrenciler için LGS’de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini de ifade etti.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

* Sorular kolay ya da zor olsa bile zaten hep belli sayıda kontenjan var. Yani zor soru da olsa kolay soru da olsa o kontenjan sayısınca öğrenci o okullara kayıt olacağı için herhangi bir problem yok.

* Soruların zorluğu ya da kolaylığı bizim açımızdan teknik konu ve biz soruların zorluk, güçlük derecesini bazı istatistiksel formüller kullanarak yapıyoruz.

* Bu nedenle bu sene çok zor soralım ya da gelecek sene çok kolay soralım gibi bir seçenek söz konusu bile değil. Sadece belli güçlük derecesi dikkate alınarak hazırlanan sorular var.

* O yüzden de soruların çok zor olması halinde, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı boş kalacak diye bir durum söz konusu değil.

* Geçen seneki LGS’de 3 bin 873 tane sınav yaptığımız okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul sayısı 18 bin 139 oldu. Beş katından fazla arttı.

* Geçen sene 59 bin civarında sınav yapılan salon vardı. Bu sene 111 bin 918 salon var. En önemlisi de çocuklarımız kendi okullarında sınava giriyorlar. Yani adres aramak, geç kalmak veya bilmediği bir yere gitmek gibi bir durum söz konusu değil.

* Geçen sene hiçbir rehber öğretmen, psikolojik danışman okulda sınav dolayısıyla görev almıyordu. Bu sene 18 bin rehber öğretmeniz okullarda görev aldı. Çünkü çocuklarımızı yönlendirmek, onlara birtakım açıklamalar yapmak için rehber öğretmenlere de ihtiyacımız var.

* Covid-19’lu çocuklarımız varsa, bu çocuklar için ayrı okullar, ayrı mekanlar oluşturduk. İsterse ayrı okulda sınava girebilir, velimiz önceden bilgilendirir, ‘benim çocuğumda rahatsızlık var’ diyebilir, biz onun için özel bir mekan tasarladık, isterse hastanede sınavı yapılabilir. Bununla ilgili her türlü önlemi aldık.

* Çocuklarımız, sınava geldikleri maskeyi çıkartıp verdiğimiz yeni maskeyi kullanacaklar. Ayrıca sınav arasında çocuklar dışarıda maskeyi kullanacakları için salona döndüklerinde maskeyi değiştirme ihtiyacı olabilir. Çocuklarımıza yeni maske vermek için de ortamı sağladık. Gözetmen arkadaşlarımız için de aynı şey söz konusu.