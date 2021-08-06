Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevden alındı, yeni bakan Mahmut Özer

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Resmi Gazete'de görevden alındığına dair karar yayımlandıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

İşte Ziya Selçuk'un istifa açıklaması:

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa eden Ziya Selçuk yerine bakan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Özer'i Milli Eğitim Bakanı olarak atadı.

Mahmut Özer, eski ÖSYM başkanı ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin eski rektörü.