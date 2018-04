Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız

Esra AKSU/SİNOP, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla ikili eğitimin kaldırılacağını belirterek, "Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından biri budur. Öğrencileri arka arkaya, teneffüsüz, birleştirilmiş derslerde, sabahın kör karanlığında okula gitmekten kurtardık ve öğleden sonra gelenler için de akşamın kış dönemlerinde biraz da gece karanlığında eve gelmekten kurtardık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere uçakla Ankara'dan Sinop'a geldi. Bakan Yılmaz, Vali Hasan İpek'i makamında ziyaret etti. Sinop Valiliği'ni ziyaretinde açıklama yapan Yılmaz, ikili eğitimi kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Yılmaz, "İkili eğitimi Başbakan'ımızın talimatıyla kaldıracağız. Sinop buna uygun. Ne için kaldırıyoruz? Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından biri budur. Öğrencileri bir koşuya, arka arkaya, teneffüsüz, birleştirilmiş derslerde sabahın kör karanlığında okula gitmekten kurtardık ve öğleden sonra gelenler için de akşamın kış dönemlerinde, biraz da gece karanlığında eve gelmekten kurtardık. Sinop, devamsızlığı en az olan Türkiye’de ilk 5 il arasındadır. Bu da yine Sinop’taki eğitimin iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. 32 binin üzerinde öğrencimiz var. 3 bine yakın öğretmenimiz var. Bizim dönemimizde 460 dersliği Sinopluların hizmetine sunduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’du, 16’ya düştü. Bugün Kore’de, bugün Japonya’da, bugün İngiltere’de derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu belirteyim. Sinop’ta şu an 16. Türkiye ortalamasında da söylediğim bu ülkelere göre çok çok iyi bir noktada" diye konuştu.

'2 MİLYON 850 PAKET SÜT DAĞITTIK'

Süt programı kapsamında 71 binin üzerindeki öğrenciye 2 milyon 850 paket süt dağıtımı yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Biliyorsunuz dershaneler kapatıldı. Eskiden tüm Türkiye’de dershaneye giden öğrenci sayısı 4 milyonken şimdi 200 bin civarına düştü; ama istiyoruz ki bu dershane ihtiyacı da olmasın ortadan kalksın. Ne yapalım ihtiyaç yoksa? Bunun için de yetiştirme ve destekleme kursları açıyoruz. Bakanlığımız tarafından. Yine bu dönemde evlatlarımızın düzenli, sağlık beslenmesi için gereken ücretsiz biliyorsunuz süt dağıtımı yapıyoruz. Süt programını başlattık. Bu program başladığı andan bugüne kadar 71 binin üzerinde öğrencimize 2 milyon 850 bin paket süt dağıttık. Yine bir başka biliyorsunuz kuru üzüm dağıtıyoruz. Sağlıklı beslenmelerine katkı olsun" dedi.

'EĞİTİMDE AVRUPA'DA ÇOK İYİYİZ'

Okul öncesi eğitime büyük önem verildiğini ve Türkiye'nin eğitimde Avrupa'da çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, "Okul öncesine çok büyük önem veriyoruz. Bunu hep iddia ile inanarak söylüyorum. Eğitimde Avrupa’da çok çok iyiyiz. Tek bir alanda eksik olduğumuz yer var. Bölüm var. O da okul öncesi eğitimdir. Biz geldiğimizde okul öncesi eğitim 110 civarındaydı. Geçen yıl 5 yaş için okul öncesi eğitimdeki oranı yüzde 74’e çıkarttık " dedi.

'6 MİLYAR LİRA TEŞVİK YATIRILDI'

Okula devamlılığın teşvik edilmesi için ailelere yatırılan paranın yaklaşık 6 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Fırsat eşitliğini sağlamak için okula devamlı teşvik etmek için annelere şöyle bir çağrıda bulunmuştuk. İhtiyacı olan annelere. Lütfen evlatlarınızı düzenli olarak okula gönderin. Gönderdiğiniz okul öncesi eğitim dahil. Okul öncesi eğitim ve ilkokulda ve orta okulda gönderdiğiniz her erkek evladınız için size 35 lira, kız evladınız için 40 lira. Liseye gönderdiğiniz her erkek evladınız için 50 lira, kız evladınız için 60 lira size para yatırıyor. Türkiye’de bu miktar yaklaşık 6 milyar liraya yaklaştı. Bütün okullarımızda yani ortaokullarda, liselerde ve meslek liselerinin hepsinde akıllı tahtalarımız var. Etkileşimli tahta ne söylerseniz söyleyin. Önümüz de ki dönemlerde inşallah ilkokullarımızda dahil bu sistemi de yaygınlaştıracağız. Ne için? Eğitimin kalitesini arttırmak için. Zaten bugün eğitimde Türkiye’de kalite konuşuluyorsa alt yapının büyük ölçüde çözümlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eskiden okul istenirdi şimdi okul değil daha kaliteli bir eğitim isteniyor. Bu da Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi muhterem hanım efendinin başlattığı okuma-yazma seferberliği vardı. Normalde erkeklerde okuma yazma seferliği yüzde 99 oranında. Hanımlarda yüzde 94 oranında ama Türkiye’de 2 milyon 400 bin gibi bir okuma yazma bilmeyen kardeşimiz olduğu kayıtlara göre ifade ediliyordu. İnşallah bu programımız en iyi şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde inşallah Türkiye’deki bütün okuma- yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştıracağız."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere valilikten ayrıldı.



