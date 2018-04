Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız (2)

KADIN KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sinop İl Kadın Kolları tarafından Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Yılmaz, AK Parti'nin kadınları her zaman önemsediğini belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti her zaman kadınlarımızı önemsedi. Toplumsal hayatta, sosyal hayatta, siyasi hayatta yer almaları için bütün engelleri bir bir kaldırdı. Geçmişe bakarsak çok önemli bir mesafe aldığımızı herkes görecektir. Kadınlarımız AK Parti hükümetinde tüm alanlarda boy göstererek, önemli başarılara da imza attılar. Ailemize, kültürümüze, milletimize değer katan ve tüm değerlerimizin temeli olan kadınlarımız bizi 21'inci yüzyılda hak ettiğimiz yere taşıyacaklardır. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır; düsturu bizim kültürümüzün esasıdır. Şunu açıklıkla söylemek isterim ki bize emanet edilen cumhuriyetin bugünü, dünden daha güçlüdür ve yarın daha güçlü olacaktır. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine hep birlikte taşıyacağız. AK Parti kadroları olarak bu ana kadar milletimize her alanda çok büyük hizmetler verdik. Daha güzel bir geleceği verebilmek için takım ruhu içinde çalıştık."

'EĞİTİME 134 MİLYAR AYIRIYORUZ'

Eğitime ayrılan payın 134 milyar lira olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekonomimiz güçlendi, ihracatımız arttı. Yatırımlar aralıksız devam etti. Rekor seviyede istihdam artışı sağlandı. Sosyoekonomik göstergeler, ciddi anlamda iyileşti. Halkımızın refahını yakından ilgilendiren eğitim, ulaşım, sağlık, altyapı gibi pek çok alanda ilerlemeler sağlandı. AK Parti olarak sadece bize verenlere değil 81 milyon her bireye hizmet verdik. Bunun çok açık bir göstergesi Iğdır’da vekilimiz yokken, Iğdır’a havaalanı yaptık. Hakkari’de bir vekilimiz yok ama Hakkari’ye havaalanı yaptık. Bizde ayrı gayrı olmaz. Hizmet almak için Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterlidir, hatta onun ötesinde bu coğrafyanın mağdur mazlum ve masum insanları bu milletten umut bekliyorsa hizmet bekliyorsa onu da veriyoruz vermeye devam edeceğiz. Türkiye’de bu dönemde iyi giden şeylerin birisi de eğitimdir. Bugün Türkiye’de ne başarı varsa arkasında eğitim var, ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Eksiklerin giderilmesi de eğitimden geçmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak fırsat eşitliği vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu gençler olmasını istiyoruz. Aile bütçesinde en çok payı neye ayırırsanız o alana önem veriyorsunuz demektir. Yönetimde de böyledir en çok payı nereye ayırırsanız oraya önem veriyorsunuz demektir. AK Parti yönetimi olarak en çok payı eğitime ayırıyoruz. 2002’de eğitime ayrılan pay, 11 milyar lirayken, şimdi eğitime 134 milyar lira ayırıyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın konuşmasının ardından kongreye geçildi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Nurdan Tekin Altınkök, başkanlığa yeniden seçildi.

