Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimde yapısal dönüşüme ihtiyaç var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde yapısal dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime dair bütün verilerin mobil olarak takip edilmesini sağlayacak bir sistem hazırlıyoruz" dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık çalışmaları ile ilgili komisyona bilge verdi. Bakanlıkta, mevcut durumun ne olduğu ve geleceğe dair nasıl bir beklenti ve perspektifleri olduğunu anlatan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyadaki teknolojik ve bilimsel değişimleri dikkate alan bir eğitim çerçevesi tartışmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'BÜYÜK BİR DİJİTAL ENTEGRASYON PROJEMİZ YÜRÜYOR'

Bakan Selçuk, zamanın ruhundan kaynaklanan değişiklik ihtiyacıyla geçmişteki yapılan işlerin üzerine bir şey koyarak gitme ihtiyacını buluşturmak gerektiğini söyledi. Selçuk, "Bu anlamda da büyük bir dijital entegrasyon projemiz yürüyor. Bu olduğunda bütün okulların, bütün öğrencilerin, bütün verilerin, hepsinin birbiriyle alakalı olarak bir karar destek sistemi üzerinden öğrenen bir örgüt olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelişmesini sağlayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun da birkaç aylık bir proses süreci var. Bu süreç içerisinde de zamanla artık bizim sistemdeki birçok faktörün diğer faktörlerle bağlantısını mobil bir şekilde izleme fırsatımız olacak" dedi.

'BÜYÜK BEKLENTİ OLUŞTU'

Bakanlık projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçmesine yönelik yüksek bir beklenti oluştuğunu kaydeden Bakan Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital olarak öğrenen bir teşkilata dönüşmesi ana hedeflerden birisi. Ne demek öğrenen bir teşkilat? Bizim sürekli olarak milyarlarca data girişimiz var, veri girişimiz var. Bu veri girişinin her birisinin statik olarak bir sunucuda duruyor olmasının politika geliştirme ve karar destek sistemi oluşturma anlamında ciddi bir etkisi yok; çünkü bu veriler statik olarak duruyor" diye konuştu.

MOBİL TAKİP SİSTEMİ

Eğitimde yapısal bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna kaydeden Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime dair bütün verilerin mobil olarak takip edilmesini sağlayacak bir sistem hazırladıklarını sözlerine ekledi. Bakanlık olarak bütün çalışmalar için ön pilot uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Yeterince denemediğimiz, emin olmadığımız bir şeyi ülkeye uygulamak niyetinde değiliz. Bir sürpriz yapmak niyetinde değiliz. Durup dururken ani değişiklikler yapmak istemiyoruz. Bu sebeple hangi çalışmayı yaparsak yapalım, muhakkak suretle ön pilotlamasını yapıyoruz. Sonra da adım adım yapıyoruz. Yüksek bir beklenti var. 'Neden hemen projeler hayata geçmiyor?' Benim meslek hayatım, çok ani değişikliklerin büyük sistemlerde kırılmalara ve problemlere yol açtığını görmekle geçti. Benim mizahım, her zaman tabiat olmuştur. Bir çocuk 9 ay 10 günde doğacaksa, bekleyeceğiz. Bu vizyon belgesinin arkasına 3 yıllık takvim koyduk. Çünkü hangi ay, hangi sene neyi adım adım yapacağımızı burada zaten somut olarak söylüyoruz. Okullar arasındaki kalite farkının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışma yürütüyoruz. Okullarda öğrenci başına düşen ödemeyi hesaplayarak, okullar arasındaki harcama farklarını ortadan kaldıracağız. Böylece adil bir sistemin kurulmasını sağlayacağız. Eşitliğe dayalı bir metodolojiden, adalete dayalı bir metodolojiye kayma söz konusu. Daha adil bir sisteme yönelik çalışmanın pilotlarını bitirdik. Önümüzdeki öğretim yılında bu, fiilen devreye girecek. Ekonomik olarak arka planını da halletmiş durumdayız."

'ÖĞRETMEN MESELESİNİ YENİDEN ELE ALMAK LAZIM'

Türkiye’de öğretmen yetiştirme konusunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen meselesi, akademik ve bürokratik olarak Türkiye'nin ele alabileceği bir konu. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme konusunu yeniden ele almak gerekiyor. Öğretmen yetiştirmeyi, önceki tecrübeleri dikkate alan, teori ile pratiği ayrıştırmayan bir yaklaşımla yapmayı planlıyoruz. Bu konuda gelecek öğretim yılından itibaren çalışmalarımız başlayacak" dedi.

Bakan Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlanması konusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, öğretmen kalitesinin artırılmasının da önemine dikkat çekti.