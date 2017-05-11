Microsoft'un en iyi kadın yazılımcı seçtiği Neval, Stanford'dan kabul aldı

BAHÇEŞEHİR Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Neval Çam geçen yıl Microsoft tarafından düzenlenen "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışmasında "yılın en başarılı kadın yazılım geliştiricisi" seçildi. Bu yıl mezun olacak olan Çam, önümüzdeki yıl ise Stanford Üniversitesi'nde okumaya hak kazandı.

Bahçeşehir Okulları Halkalı Kampüsü'nde düzenlenen ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında Basın Ekspres Yolu üzerinde yeni açılacak olan Fen ve Teknoloji Lisesi'nin ön tanıtımının yapıldığı toplantıda Bahçeşehir Uğur Okulları Kurucusu Enver Yücel, öğretmenler, veliler ve öğrenciler bir araya geldi. Toplantıda, ülke genelindeki sayısı 8 tane olan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liseleri'nin çalışmalarından ve öğrencilere sağladığı faydalardan söz edildi.

Robotik takımında yer alan ve dünya üçüncüsü olan öğrencilerle, yurtdışında okumaya hak kazanan öğrencilerin başarıları velilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik sonrasında 'ya konuşan lise son sınıf öğrencisi Neval Çam, önümüzdeki yıl Stanford Üniversitesi'nde okumaya hak kazandı. Verimli bir lise hayatı geçirdiğini söyleyen Çam, "Dokuzuncu sınıfta robotik çalışmalarıyla ilgilendim. 10'uncu sınıfta TÜBİTAK, DEOSEF gibi proje yarışmalarına katılıp, fuarlarda projelerimizi sunduk. 11'inci sınıfa geçtiğimde ise Microsoft'un "Teknolojinin Kadın Liderleri" adlı bir yarışmasına başvurdum. Zaten yazılımla da ilgileniyordum ve yaptığım çalışmaları onlara sundum. Onlar da beni "yılın en başarılı kadın yazılım geliştiricisi" seçtiler. Bu benim için büyük bir onurdu, zaten ilerde de bu alanda çalışmak istiyorum" diye konuştu.

"Böyle bir ödül alıyor olmak aslında ne kadar doğru adımlarla ilerlediğimi gösterdi" diyen Çam, "Geçen yaz Stanford'un bir yaz okuluna başvurdum ve orada 3 hafta vakit geçirme şansı buldum. Yapay zeka ile ilgili eğitimler aldım. Bunların geneline baktığımızda benim bütün bunları yapmamı sağlayan şey FenTek'te okuyor olmam. Çünkü FenTek size her zaman daha iyi ve faydalı ne yapabilirim diye düşünmeye itiyor. Birey olarak dünyaya nasıl faydalı olabileceğinizi göstererek sizi yetiştiriyor" ifadelerinde bulundu.

"DÜNYA VATANDAŞLARI YETİŞTİRMELİYİZ"

İlk Fen ve Teknoloji Liseleri'ni 11 yıl önce kuran ve şu anda 8 olan sayıyı 15'e yükseltmek istediklerini dile getiren Enver Yücel, "Çok iyi sonuçlar aldık. Mezunlarımız dünyanın en iyi üniversitelerine giriyor, mezun oluyor, güzel işlere girmeye başlıyorlar. Bu liseleri kurarken Türkiye'nin geleceği için önemli bir girişim olacağını söylemiştim. Şimdi mezunlarımızı Stanford gibi yerlerde görmek bizi gururlandırıyor" dedi.

Sadece ülkenin, bölgenin en iyisi olmanın artık yeterli olmadığını belirten Yücel, "Artık dünya vatandaşı olmak lazım. Öğrencileri 21'inci yüzyıl becerileri ile donatmak gerek. Öğrencilerimiz dünyanın her yerini gezen, dolaşan, oralarda iş bulan insanlar olmalı. Bunların temelleri de liselerde, ortaokullarda atılıyor. Biz de bu nedenle müfredatımızı belirlerken bu kriterleri dikkate alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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