MF hastası Deniz, evde karne heyecanı yaşadı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yaşayan mikozis fungoides (MF) hastası lise öğrencisi Deniz Gürbüz, evde karne almanın heyecanını yaşadı.

İmranlı Çok Programlı Lisesi'ne kayıtlı olan 9'uncu sınıf öğrencisi Deniz Gürbüz, karnesini evinde aldı. İlçe Kaymakamı Hasan Meşeli, doğuştan MF hastalığıyla mücadele eden annesi Özlem Gürbüz ile birlikte yaşayan Deniz'i, Karşıkaya Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, karnesini verdi. Kaymakam Meşeli, takdir belgesi de alan Deniz'in derslerinde çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, her zaman yanında olduklarını söyledi.

Anne Özlem Gürbüz ise oğlunun hastalığı nedeniyle evde eğitim gördüğünü ifade ederek, desteklerinden dolayı Kaymakam Meşeli'ye ve öğretmenlere teşekkür etti. Karne ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ve Okul Müdürü Erkan Ovalı da katıldı.



