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Mezuniyet cübbelerini kendileri dikti

ESKİŞEHİR Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü öğrencileri, hem kendilerinin ve hem diğer bölümden mezun olan öğrencilerin cübbelerini dikti. Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Pastacılık...

Mezuniyet cübbelerini kendileri dikti
ESKİŞEHİR Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Bölümü öğrencileri, hem kendilerinin ve hem diğer bölümden mezun olan öğrencilerin cübbelerini dikti.
Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 'Pastacılık ve Mutfak Hizmetleri', 'Giyim', 'Erken Çocukluk Eğitimi' ile 'Güzellik ve Saç Bakımı' bölümlerinde öğrencilere eğitim veriyor. 120 öğrencinin bulunduğu Giyim Bölümü'nde öğrenciler, haftanın 3 günü giyim atölyesinde uygulamalı eğitim görüyor. Okuldan bu yıl mezun olan Giyim Bölümü öğrencileri hem kendilerinin hem de diğer bölümdeki öğrencilerin mezuniyet cübbelerini ve keplerini dikti.
Giyim Üretim Alan Şefi Şengül Karagöz Ulaş, öğrencilerin diktikleri cübbelerini mezuniyetlerinde giydiklerini belirtti. Bölümde 2007 yılından bu yana öğrencilerin eğitim gördüğünü söyleyen Ulaş şunları kaydetti:
"Mezun olan öğrencilerimizden birçoğu işe yerleşti. Mezunlarımızdan moda tasarımında, tekstil öğretmenliğinde okuyan öğrencilerimiz var. Aynı zamanda okulu bitirerek moda evleri, butiklerde veya dikim fabrikalarında çalışan öğrencilerimiz var. Sektörün herhangi bölümünde çalışabilir, çizimlerde başarılı ise giysi tasarımı yapabilir, stilist olarak çalışabilir, kalıpta iyiyse modelist olabilir, giysilerin kalıplarını hazırlama görevini üstlenebilir. Üretim planlayıcısı olarak da çalışabilir. Fabrikalarda kalite kontrol, ütüleme, düz sanayi tipi dikiş makineleri, ilik ve düğme makinelerini kullanabilirler. Mezunlarımız, KOSGEB desteği ile kendi iş yerlerini açabiliyorlar."

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