Mezun İlişkileri Çalıştayı gerçekleştirildi

Elif VARAN-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () – İkinci kez düzenlenen Mezun İlişkileri Çalıştayı’nda, mezun ilişkileri süreçlerine odaklanarak sağlıklı mezun ağlarının oluşturulması, mezun-mentor ilişkilerinin güçlendirilmesi, mezun istihdamı ve üniversite-sanayi iş birliği konuşuldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Mezun ve Mensupları Derneği’nin başkanlığında gerçekleştirilen etkinliğe, üniversitelerin mezun ilişkileri ofisleri, kariyer merkezleri ve mezun derneklerinde görev yapan yönetici, koordinatör, uzman ve danışmanlar katıldı. 54 üniversite ve 83 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’deki üniversitelerde yürütülen mezun ilişkileri çalışmaları incelendi ve süreçler içerisindeki farklı yaklaşımlar tartışıldı.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Mezun ilişkilerinde yaşanan problemlere, mezunlarla iletişimde yaşanan eksiklere ve buna çözüm önerilerine odaklandıklarını söyleyen Kariyer Merkezi Müdürü Soner Örnekol, “Mezunların görüşleri çok önemli o yüzden onlara en etkili yöntemle nasıl ulaşacağımızın çözümünü arıyoruz. Üniversiteler bilim üretmenin yanında aynı zamanda istihdama da büyük bir katkı sunan kurumlardır. Üniversite olarak sanayi ile yaptığımız iş birliklerini de önemsiyoruz. Ortak çalışmanın nasıl üretilebileceğini, süreçlerin çözümlerini, önerilerini öğrenmeye çalışıyoruz. Buradan çıkacak olan ortak paydayla beraber diğer üniversitelere rol model olarak kendi üniversitelerinde gerçekleştirmeleri için çalışma gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“MEZUN-ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLMELİ”

Üniversitelerin en büyük problemlerinden birinin mezuna ulaşma zorluğu olduğunu belirten Örnekol, “En büyük problem, öğrencinin mezuniyet sonrasında iletişim bilgilerinin değişmiş olması. Üniversitelerde dönem temsilcisi veya bölüm temsilcisi seçildiği zaman mezunlara çok daha rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Mezunlara telefonla, maille ulaşma gibi yöntemlerin hangisinin daha sağlıklı olduğuna dair veri toplamaya çalışıyoruz. En sağlıklı yöntem hangisiyse diğer üniversitelerin bunu kullanması için tavsiyelerde bulunmuş olacağız” dedi.