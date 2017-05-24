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Mevsimlik işçilerin çocukları için Çadır Kent Okulu 

ANKARA'nın Şereflikoçhisar İlçesi'ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelenlerin çocuklarına yönelik açık arazi üzerine her yıl olduğu gibi eğitim- öğretim amaçlı Çadır Kent Okulu açıldı. Şereflikoçhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Mevsimlik işçilerin çocukları için Çadır Kent Okulu 
ANKARA'nın Şereflikoçhisar İlçesi'ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelenlerin çocuklarına yönelik açık arazi üzerine her yıl olduğu gibi eğitim- öğretim amaçlı Çadır Kent Okulu açıldı.
Şereflikoçhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Çadır Kent Okulu, mevsimlik tarım işçileriyle birlikte gelen 35 öğrencinin kaydı, misafir öğrenci olarak yapıldı. Mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik Çadır Kent Okulu'nda verilecek eğitim için öğretmen İsmail Şen görevlendirildi. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanırken, okul sütü ve kuru üzüm de müdürlük tarafından dağıtıldı.
24 Mayıs 2017 Perşembe günü başlayan Çadır Kent Okulu'ndaki eğitim- öğretim, okulların kapanma tarihi olan 9 Haziran 2017'de sona erecek.
Şereflikoçhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, Çadır Kent Okulu'nu, eğitim-öğretimin ilk gününde  ziyaret etti. Okulda çeşitli incelemelerde bulunan Atılgan, öğrencilere kısa bir konuşma yaparak, "Sizler her ne kadar ilçe dışından gelmişseniz, bizim için her biriniz değerlisiniz. Çadır Kent Okulu açarak, sizlerin eğitim-öğretim görmenizi sağlayacağız. Şimdiden her birinize başarılar dilerim" dedi.

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