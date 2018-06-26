Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...

​​​​​​​TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, meslek lisesi mezunlarının sanayide kalmalarını sağlamak cazip bir ortam yaratılması gerektiğini belirterek “Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerine ‘bedelli’ veya ‘kısa dönem’ askerlik uygulaması getirilebilir. Bunu ‘3 yıl çalışma şartına’ bağlayarak, sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanabilir” dedi.

Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
 TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, meslek lisesi mezunlarının sanayide kalmalarını sağlamak cazip bir ortam yaratılması gerektiğini belirterek “Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerine ‘bedelli’ veya ‘kısa dönem’ askerlik uygulaması getirilebilir. Bunu ‘3 yıl çalışma şartına’ bağlayarak, sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanabilir” dedi.

Sanayide ara eleman ihtiyacını meslek lisesi mezunları ile karşılanmasını sağlamak amacıyla bir dizi adım atan hükümete bir öneri de Takım Tezgahları Sanayici ve İş adamaları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu’dan geldi. Meslek lisesi mezunlarının, iş hayatında kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, bunun için bazı teşviklerin uygulanması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerine ‘bedelli’ veya ‘kısa dönem’ askerlik uygulamasının getirilebileceğini söyleyen Aydoğdu, bunun öğrenci açısından sanayide kalması için cazip bir durum yarattığını söyleyen Aydoğdu “Böylece öğrencilerin meslek liselerini tercih etmelerinde ve öğrenim gördükleri alanda iş hayatına atılmaları için önemli bir neden olacaktır” dedi.

3 YIL SANAYİDE KALMA ŞARTI

‘Kısa dönem’ veya ‘bedelli askerlik’ konusunun belli şartlar dahilinde olması gerektiğini de söyleyen Aydoğdu “Meslek liselerinin durumu içler acısı. Okul kursanız da müfredat yeterli değil. Meslek liselerinde okuyanların yüzde 80’i sanayide çalışmak istemiyor. Tablo vahim! Kalan yüzde 10’u askerlik nedeniyle üniversiteye gitmek istiyor. Bu sorunu aşmak için meslek liseliye kısa dönem askerlik getirilmeli. Öğrencilere Mezun olduktan sonra sektöründe en az 3 yıl çalışmak kaydı ile kısa dönem askerlik getirilebilir, böylece çocuklar AVM’ye gitmek yerine sanayi de kalmış olur” diye konuştu.

‘ALTIN PERGEL’ İLE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Hakan Aydoğdu “Sanayici meslek lisesi öğrencilerinin ihtiyaca uygun olmamasından şikayet ediyor. Çözüm yaratabilmek için TİAD; Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği ile birlikte Maktek 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgahı Tasarım Yarışması’nı düzenliyoruz. Seçilen 10 okulu destekleyeceğiz. Unutmamalı ki Almanya’yı geliştiren meslek lisesi çıkışlılar. Biz bu sorunu hala çözemedik” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325