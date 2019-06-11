Meslek liseli kızlar projelerini sergiledi

ERZURUM'un Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl boyu yaptıkları projeleri, sergilemeye başladı. Tarım ve hayvancılıktan, robotik kodlamaya kadar birçok alanda birbirinden ilginç projeleri görücüye çıkaran öğrenciler, davetlilere, çalışmaları hakkında bilgi verdi.2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda sona gelinirken, merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, projelerini sergiledi. Liseli kızların okulun spor salonundaki sergisi, öğrenci ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Tarım ve hayvancılık sektöründen turizme, robotik kodlamadan tasarıma kadar birçok alanda geliştirdikleri projeleri sergileyen öğrenciler, çalışmalarını da anlattı. Öğrenciler, atık malzemelerden ise birbirinden ilginç ürünler üretti. 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Polat ile arkadaşlarının ekmeğin çöpe gitmesini önlemek için ekmekten yaptıkları yemek çeşitleri büyük ilgi gördü. 11'inci sınıf öğrencisi Hirahur Akyüz ile arkadaşlarının iğne ve serum hortumlarıyla ürettikleri hidrolik vinç ise dikkat çekti.Sergide ilgi çeken projelerden biri de toprak verimliliğini tespit için yapılan çalışma oldu. 10'ncu sınıf öğrencisi Nisanur Alkış ile 3 arkadaşı Pasinler, Şenkaya ve Tortum'dan aldıkları toprak örneklerine domates ekerek, aynı ortamda ürün elde etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 süren çalışma sonunda Pasinler ve Şenkaya topraklarının daha verilmi olduğu gözlendi.Yazılım teknolojisi kullanarak, oyunlar tasarlayan 12'nci sınıf öğrencisi Azra Gül Karacan ile Yağmur Durak, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak için çalışmalar yaptı. Tarihi eserlerin fotoğrafları ve tanıtım yazılarının yeraldığı programda kent içi ulaşımda otobüs güzergahlarıyla ilgili bilgilere de yer verildi.Robotik kodlama yoluyla yapılan arabalar, birbirinden ilginç afiş tasarımlarının yeraldığı proje sergisini ilk ve ortaokullardan getirilen öğrenciler de gezdi.

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