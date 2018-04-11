Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar açıklandı

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından yerine getirilen merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak okulların listesi yayınlandı. Listeye göre İzmir'de 7 Fen Lisesi, 3 Sosyal Bilimler Lisesi, 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 27 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 62 okul, merkezi sınavla öğrenci alacak. Açıklanan listeye göre, Küçük Menderes Havzası olarak adlandırılan bölgede bulunan ilçelerden Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır'da merkezi sınava tabi Anadolu Lisesi bulunmuyor. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların kontenjanları da açıklandı. Buna göre, Fen Liseleri 220, Sosyal Bilimler Liseleri 270, Anadolu Liseleri 2430, Anadolu İmam Hatip Liseleri 930, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ise 1110 olmak üzere toplam 5460 kontenjan ayrıldı.
Listelerin açıklanmasının ardından açıklama yapan Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Ödemiş'te yüzde 2- yüzde 7 diliminden öğrenci alan Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin listede yer almamasına şaşırdıklarını belirtti. Demir, bu okulun merkezi sınav sistemine dahil edilmemesinin ciddi sıkıntılara neden olacağını savundu.
'ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA KALACAK'
Ödemiş'te mezun olacak 1532 öğrenci için Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 90, Fen Lisesi'nde de 90 olmak toplam 180 kontenjanın ayrıldığını açıklayan Merih Eyyup Demir, 8. sınıftan mezun olacak öğrencilerin gidebileceği Anadolu Lisesi düzeyinde bir okulun bulunmadığını belirtti. Demir, ayrıca Tire'de 8. sınıftan mezun olacak 1003 öğrenci için de aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı. Demir, şunları söyledi:
"İlçelerde ayrılan kontenjan sayısı merkezi sınavla öğrenci alacak okullarda yüzde 6 gibi rakama tekabül ediyor. Geri kalan yüzde 94'lük mezun öğrencinin mahallesindeki en yakın okula gideceği anlaşılıyor. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullarımızı, nitelikli okullar bazında değerlendirdiğimizde yüzde 94 düzeyinde bir öğrencinin sınav dışında kalan okullarda eğitimlerine devam edecekleri sonucuna varılıyor. Ya da öğrenciler, örgün eğitim dışına çıkacak."
İzmir'de Anadolu Lisesi bazında beklenen bazı okulların listede olmadığını söyleyen Demir, buna Buca Anadolu Lisesi ile Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi'ni örnek gösterdi. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Küçük Menderes Havzası'nın merkezi konumundaki Ödemiş'te yüzde 2- yüzde 7 diliminden öğrenci alan Ticaret Odası Anadolu Lisesi, listede yer almıyor. Kaldı ki 5 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan yönetici mülakatları süreci öncesinde Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcılıklarının münhal (boş) listelerde görünmemesi de anılan okul ile ilgili bir beklenti olduğunu ancak bu beklentinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmadığı gözlenmekte. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların sayılarının yetersiz olması eğitimde, özel okulların önlerinin açılmasına ve öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesine neden olacak. Ülkemizin ekonomik koşulları göz önüne alındığında özel okul fiyatlarını karşılama imkanı olmayan başarılı öğrencilerin bu durumdan dolayı mağdur olacağı açık. Bu durumda özel okul teşviklerinin rakam olarak yükseltilmesi gündeme gelebilir."
ANADOLU LİSESİ TALEBİ
İzmir'de bu yıl 8'inci sınıftan toplam olarak 49 bin 307 öğrencinin mezun olacağını söyleyen Merih Eyyup Demir, buna karşın okullarda kontenjan sayısının yalnızca 5460 olduğunu belirtti. Bu sayının yetersiz olduğunu ifade eden Demir, "Bakanlıktan, özellikle İzmir'de yüzde 10'luk dilim içerisinde olan ve başarılarını ispatlayan Anadolu Lisesi türünde okulların biran evvel merkezi sınavla öğrenci alacak okullar kontenjanına dahil edilmeleri yönünde çalışma yapılmasını bekliyoruz. İzmir'de 50 bine yakın 8'inci sınıftan mezun olacak öğrenci ile velilerin beklentilerinin biran evvel karşılanmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan 8'inci sınıflar için başvuru tarihi 11-18 Nisan olarak açıklandı. Sınavlar 2 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Haziran2da açıklanacak. Öğrencilerin sonuçlara itiraz hakkı bulunuyor. Buna göre öğrenciler itirazlarını bankaya yatıracakları 20 TL karşılığında Öğrenci Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden 5 gün içerisinde yapması gerekiyor.
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İzmir'de merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar şunlar:
Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lise
Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi
Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu
Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bergama Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lise!
Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lise
Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)
Bornova İzmir Fen Lisesi
Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca)
Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Buca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
uca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
Buca Mehmet Akif Ersoy Sos al Bilimler Lisesi
Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Lisesi
Çiğli 75 Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Çiğli Fen Lisesi
Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
Güzelbahçe Şehit Abdullah Tayyi Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
Güzelbahçe 60YlI Anadolu Lisesi
Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Karabağlar Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karabağlar Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi (İngilizce-AImanca)
Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Meslek
Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Meslek
Konak Şehit İdari Ata e Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konak Atatürk Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)
Konak İzmir Kız Lisesi (İngilizce-Almanca)
Konak Anadolu Lisesi
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
enemen Şehit Ahmet Özso Fen Lisesi
Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi