Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar açıklandı

TEMEL Eğitimden Ortaöğretime Geçiş'in (TEOG)kaldırılmasının ardından yerine getirilen merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak liseler belli oldu. Buna göre İzmir'de 7 Fen Lisesi, 3 Sosyal Bilimler Lisesi, 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 27 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 62 okul, merkezi sınavla öğrenci alacak. Açıklanan listeye göre 6 ilçede merkezi sınav ile öğrenci alacak Anadolu Lisesi bulunmuyor.TEOG sınavının kaldırılmasının ardından yerine getirilen merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak okulların listesi yayınlandı. Listeye göre İzmir'de 7 Fen Lisesi, 3 Sosyal Bilimler Lisesi, 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 27 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 62 okul, merkezi sınavla öğrenci alacak. Açıklanan listeye göre, Küçük Menderes Havzası olarak adlandırılan bölgede bulunan ilçelerden Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır'da merkezi sınava tabi Anadolu Lisesi bulunmuyor. Merkezi sınav ile öğrenci alacak okulların kontenjanları da açıklandı. Buna göre, Fen Liseleri 220, Sosyal Bilimler Liseleri 270, Anadolu Liseleri 2430, Anadolu İmam Hatip Liseleri 930, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ise 1110 olmak üzere toplam 5460 kontenjan ayrıldı.Listelerin açıklanmasının ardından açıklama yapan Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Ödemiş'te yüzde 2- yüzde 7 diliminden öğrenci alan Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin listede yer almamasına şaşırdıklarını belirtti. Demir, bu okulun merkezi sınav sistemine dahil edilmemesinin ciddi sıkıntılara neden olacağını savundu.'ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA KALACAK'Ödemiş'te mezun olacak 1532 öğrenci için Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 90, Fen Lisesi'nde de 90 olmak toplam 180 kontenjanın ayrıldığını açıklayan Merih Eyyup Demir, 8. sınıftan mezun olacak öğrencilerin gidebileceği Anadolu Lisesi düzeyinde bir okulun bulunmadığını belirtti. Demir, ayrıca Tire'de 8. sınıftan mezun olacak 1003 öğrenci için de aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı. Demir, şunları söyledi:"İlçelerde ayrılan kontenjan sayısı merkezi sınavla öğrenci alacak okullarda yüzde 6 gibi rakama tekabül ediyor. Geri kalan yüzde 94'lük mezun öğrencinin mahallesindeki en yakın okula gideceği anlaşılıyor. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullarımızı, nitelikli okullar bazında değerlendirdiğimizde yüzde 94 düzeyinde bir öğrencinin sınav dışında kalan okullarda eğitimlerine devam edecekleri sonucuna varılıyor. Ya da öğrenciler, örgün eğitim dışına çıkacak."İzmir'de Anadolu Lisesi bazında beklenen bazı okulların listede olmadığını söyleyen Demir, buna Buca Anadolu Lisesi ile Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi'ni örnek gösterdi. Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle Küçük Menderes Havzası'nın merkezi konumundaki Ödemiş'te yüzde 2- yüzde 7 diliminden öğrenci alan Ticaret Odası Anadolu Lisesi, listede yer almıyor. Kaldı ki 5 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan yönetici mülakatları süreci öncesinde Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcılıklarının münhal (boş) listelerde görünmemesi de anılan okul ile ilgili bir beklenti olduğunu ancak bu beklentinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmadığı gözlenmekte. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların sayılarının yetersiz olması eğitimde, özel okulların önlerinin açılmasına ve öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesine neden olacak. Ülkemizin ekonomik koşulları göz önüne alındığında özel okul fiyatlarını karşılama imkanı olmayan başarılı öğrencilerin bu durumdan dolayı mağdur olacağı açık. Bu durumda özel okul teşviklerinin rakam olarak yükseltilmesi gündeme gelebilir."ANADOLU LİSESİ TALEBİİzmir'de bu yıl 8'inci sınıftan toplam olarak 49 bin 307 öğrencinin mezun olacağını söyleyen Merih Eyyup Demir, buna karşın okullarda kontenjan sayısının yalnızca 5460 olduğunu belirtti. Bu sayının yetersiz olduğunu ifade eden Demir, "Bakanlıktan, özellikle İzmir'de yüzde 10'luk dilim içerisinde olan ve başarılarını ispatlayan Anadolu Lisesi türünde okulların biran evvel merkezi sınavla öğrenci alacak okullar kontenjanına dahil edilmeleri yönünde çalışma yapılmasını bekliyoruz. İzmir'de 50 bine yakın 8'inci sınıftan mezun olacak öğrenci ile velilerin beklentilerinin biran evvel karşılanmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan 8'inci sınıflar için başvuru tarihi 11-18 Nisan olarak açıklandı. Sınavlar 2 Haziran'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Haziran2da açıklanacak. Öğrencilerin sonuçlara itiraz hakkı bulunuyor. Buna göre öğrenciler itirazlarını bankaya yatıracakları 20 TL karşılığında Öğrenci Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden 5 gün içerisinde yapması gerekiyor.FOTOĞRAFLI-- KUTU --

İzmir'de merkezi sınav ile öğrenci alacak okullar şunlar:

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lise

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi

Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu

Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bergama Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bergama Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi

Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lise!

Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lise

Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)

Bornova İzmir Fen Lisesi

Bornova Yunus Emre Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca)

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Buca İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi

uca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi

Buca Mehmet Akif Ersoy Sos al Bilimler Lisesi

Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Lisesi

Çiğli 75 Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çiğli Fen Lisesi

Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi

Güzelbahçe Şehit Abdullah Tayyi Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güzelbahçe 60YlI Anadolu Lisesi

Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karabağlar Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karabağlar Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karabağlar İzmir Anadolu Lisesi (İngilizce-AImanca)

Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi

Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi

Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi

Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Meslek

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Meslek

Konak Şehit İdari Ata e Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konak Atatürk Lisesi (İngilizce-Almanca-Fransızca)

Konak İzmir Kız Lisesi (İngilizce-Almanca)

Konak Anadolu Lisesi

Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi

Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi

enemen Şehit Ahmet Özso Fen Lisesi

Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi