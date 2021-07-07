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MEF Üniversitesi'nden her bölüme Veri Bilimi&Yapay Zeka ve Girişimcilik yan dalı

MEF Üniversitesi, “Veri Bilimi&Yapay Zeka” ve “Girişimcilik” olarak açılan iki yan dalın müfredatı yurt içinde ve yurt dışında disiplinler arası çalışan birbirinden değerli 15 akademisyen ve uzmandan oluşan bir kurul ile belirlendi. 

EĞİTİM 07.07.2021, 14:32 07.07.2021, 14:44 Murat Aydın
MEF Üniversitesi'nden her bölüme Veri Bilimi&Yapay Zeka ve Girişimcilik yan dalı

MEF Üniversitesi, bugünün ve geleceğin en önemli iki konusu olan yapay zeka ve girişimcilik alanlarında öğretmenlikten mühendisliğe, hukuktan, psikolojiye her bölümün öğrencisi tarafından alınabilecek iki ayrı yandal açtı. “Veri Bilimi&Yapay Zeka” ve “Girişimcilik” olarak açılan iki yan dalın müfredatı yurt içinde ve yurt dışında disiplinler arası çalışan birbirinden değerli 15 akademisyen ve uzmandan oluşan bir kurul ile belirlendi. 

Kurulduğu günden bu yana yükseköğretimde başardıklarıyla değişimin öncüsü olan projeleriyle ulusal ve uluslararası alanda isminden söz ettiren MEF Üniversitesi, 2021-2022 Akademik yılı için öğrencilerine iki farklı yandal programı hazırladı. Bugünün ve geleceğin en önemli iki konusu olan yapay zeka ve girişimcilik üzerine farklı disiplinlerden yurt içinden ve yurt dışından  15 akademisyen ve uzmanla görüşerek hazırlanan “Veri Bilimi&Yapay Zeka” ve “Girişimcilik” yandalları her bölüme uygun olarak tasarlandı. MEF Üniversitesi bu iki yandal programıyla öğrencilerine katma değer yaratmak amacıyla mimarlıktan, ekonomiye tüm bölümlere özel uygulanmış dersleriyle daha lisans eğitiminden farkındalık katmayı hedefliyor.   

Türkiye’de Bir ilk: Her Bölüme Açık Veri Bilimi&Yapay Zeka Yandalı 

Öğrencilerini hem bugüne hem de geleceğe en iyi şekilde hazırlayan MEF Üniversitesi Türkiye’de ilk defa her bölüme uygun dersleri ile fark yaratan Veri Bilimi&Yapay Zeka Yandalı açtı. İstatistik, veri yönetimi python, veri analizi, makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi ana derslerin dışında öğretmenlikten mimarlığa, hukuktan uluslararası ilişkilere kadar her bölüme özgü dersleri ile öğrencilerinin yapay zekanın hızla girdiği çalışma ortamında öncü olmalarını sağlayacak. Tamamıyla ücretsiz olan bu yandal online ders seçenekleri sayesinde tüm öğrenciler için kucaklayıcı bir program oluşturmakta. 

Herkese Girişimcilik Yandalı

Dünyada hızlanan tekno girişimciliği, freelance çalışma oranlarını, kendi işini kurma trendlerini göz önüne alan MEF Üniversitesi tüm programlar için bir Girişimcilik Yandalı açtı. Girişimcilik, startup muhasebesi, startup finansı, startup hukuku, dijital pazarlama, e-ticaret ve strateji derslerinin yanında her bölüme özel konuklar üzerinden girişimcilik örneklerinin verileceği seminerler ile kendi işini kurmak isteyen ve yüksek hızla büyüyebilecek tekno girişimleri hedefleyen gençlere 2021-2022 Akademik Yılı itibariyle girişimcilik yandalı olanağı sunulacak. 

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, geleceğin büyük veri, yapay zeka ve girişimcilik üzerine kurgulandığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Endüstri 5.0’ı, insanların yapay zekalı robotlarla birlikte çalışacağı bir dönem olarak görüyoruz. Bu dönem dünyanın birçok yerinde başladı, hızla yaygınlaşması bekleniyor. Tüm disiplinlerde ve alanlarda yapay zeka geri dönülemez bir şekilde yer almaya başlamışken mesleklerinde profesyonel gelişim için üniversiteye gelen gençlerimizin gelecekte öncü ve yönlendirici olabilmesini sağlamak amacıyla yapay zekayı bir yandal programı olarak kurguladık” dedi. Yapay zekayı tek bir bölüm olarak yapılandırmanın gelecekle ilgili doğru bir perspektif olmadığını ifade eden Prof. Dr. Muhammed Şahin “MEF Veri Bilimi&Yapay Zeka yandalının tüm bölümlere uygun ders seçenekleri var. Mühendislikten mezun olan öğrencimiz gibi, hukuktan mezun olan öğrencimiz de dilerse alanındaki yapay zeka uygulamalarına uluslararası düzeyde hakim olarak mezun olacak.” dedi. 

Prof. Dr. Muhammed Şahin sözlerine şöyle devam etti “2010’dan sonra dünyada oluşmaya başlayan unicorn şirketler tamamen disiplinlerarası işbirliği ile kurulan şirketlerdir. En eskisi 10 yıllık geçmişe sahip olan unicorn şirketler 100 yıllık en büyük kurumsal enerji şirketlerini geride bırakarak değerlerini sürekli katlamaktadırlar. 2010’dan bu güne kadar 746 unicorn şirket kuruldu, bu listede Türkiye’den CB Insights’a göre 2, Startups Watch’a göre ise 4 unicorn çıktı. Pandemi öncesi 2019’da 125 unicorn kurulurken pandemi yılı 2020’de 125 unicorn şirketi kuruldu, yani pandemide de üreten üretmeye devam etti. Bu yılın ilk 6 ayında kurulun unicorn sayısı 245, unicornlar uçuşa geçti. Tüm dünyada bu şirketleri kuranların yaş ortalamaları 30 civarındadır. 30’lu yaşlarda bir gencin bir unicorn şirkete sahip olabilmesi için 5-10 yıl önceden 20’li yaşlarda diğer bir değişme üniversite yıllarında girişimci ve yenilikçi fikirlere sahip olması ile mümkündür. Biz de tam bu noktada tüm öğrencilerimizi bu ruhla yetiştirmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin girişimcilik yetkinlinkilerine ve bakış açısına sahip olmasını istiyoruz” dedi.  

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut “Veri Bilimi&Yapay Zeka ile Girişimcilik Yandalları ile MEF’te; sadece ülkemizin değil dünyanın ihtiyacı olan farklı bir ekosistem yaratmayı hedefliyoruz. Bir yandan mühendislik, teknoloji, ekonomi, eğitim, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerden yetişmiş kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilerin çıkmasına destek olmak, onların yolunu açmak bir yandan da bu farklı disiplinlerdeki gençlerin veriyi tanımlayarak, toplayarak, analiz ederek ve yorumlayarak rekabet güçlerine yenilikçi değerler katabilecek uzmanlığa sahip profesyoneller olmalarını, yapay zekada öncülükler yapmalarını istiyoruz” dedi. Prof. Dr. Erhan Erkut Sözlerine şöyle devam etti: “Bu iki yandal ile MEF’te yenilikçi, yüksek katma değerli, teknolojik iş fikirleri içeren teknogirişimler ve teknogirişimciler yetişecek. Beklentimiz 10 yıl içinde mezunlarımızın önemli bir bölümünün ya kendi ofisleri üzerinden (hukuk, psikoloji) servislerini satacağı ya da girişimcilik ekosistemine dahil olacakları yönünde. Hedefimiz yüksek ve hızlı büyüme potansiyeli ve global pazara açılma kapasiteli başarı hikayeleri ile ülkemizi gururlandırmak. Yapay zekaya hakim gençlerin ve eğitimli girişimcilerin gelecekte ekonomimize katkılarını düşünmek beni heyecanlandırıyor”.

#MEFÜniversitesi #MuhammedŞahin
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