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MEB Selçuk: Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız (1) 

ANKARA () - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız"  dedi. Selçuk, öğretmen...

MEB Selçuk: Öğretmen performans sistemini uygulamayacağız (1) 

ANKARA () - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız"  dedi. Selçuk, öğretmen performans sisteminin uygulanamayacağını da belirtti. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. 
"En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız" diyen Selçuk, "Eğitim uzun sürede inşa edilir, kısa sürede bozulur. Biraz sabır gerektiriyor. En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. Hiçbir öğrencimiz, velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında asla kurallar değişmeyecek. Temel kavramımız adalet olacak. Ana planda tuttuğum en önemli şey adalettir. Bakan olmaya değil gören olmaya çalışacağım. Öğretmen bizim önceliğimiz olacak. Veriye dair bir politika üreteceğiz. Ana konularla ilgili vizyon belgeleri hazırlayacağız. Eğitim  ihraç edilir ama ithal edilemez. Vizyonumuzu bizim kelimelerimiz doğuracak. Gerçekten şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Gizlemek çocukların hayrına değil. Mutabakat çok önemli, herkesi dinleyeceğiz. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. 360 derece bir bakanlık göreceksiniz bunu zamanla göreceksiniz. Bir direnç olacaktır biliyorum. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Öğretmenler toplum, veliler en muhafazakâr gruptur çünkü çocukları ile ilgili bir konu var elbette muhafazakar olacaklar" diye konuştu.    

"SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ?" 
Bakan Selçuk sistem değişecek mi sorusu üzerine Selçuk, "Açık denizde giden bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içinde olacağız" dedi.

"ÖĞRETMEN PERFORMANS SİSTEMİNİ UYGULAMAYACAĞIZ" 
Selçuk, "Öğretmen performansı ile ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum bakanlık olarak uygulamayacağız. Önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim" dedi.  

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