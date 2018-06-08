MEB Müsteşarı Tekin, ortaokul öğrencilerine karne dağıttı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Tekirdağ'daki Süleymanpaşa 50'nci Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Tekin, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Süleymanpaşa 50'nci Yıl Ortaokulu'ndaki törene MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ile öğrencilerin aileleri katıldı. Tekin, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 8 aylık bir maratonun sonunda hep beraber karnelerimizi alacağız. Hep beraber diyorum, bir algıyı düzeltmemiz lazım. Bugün aslında sadece çocuklarımızın karnesini vermiyoruz. Bugün bizler de kendi karnemizi alıyoruz. Bu konuya böyle yaklaşmak gerektiğini size de hatırlatmış olayım. Bugün aldığımız karneler, üç paydaşın karnesi. Bir tarafında öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz, emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bir tarafında da bakanlık olarak biz ve öğretmenlerimiz var. Onlar da bir dönem içerisinde ne kadar öğretebildiklerini görmüş olacaklar. Öğrencilerimizin notlarının, öğretmenlerimizin de müfredatın ne kadarını öğretebilmiş ve aktarabilmişler bir göstergesidir. Dolayısı ile bizler de kendi karnemizi almış oluyoruz böylece. Diğer bir unsur da veli olarak sizlerin karnesidir. Bu karneler sadece öğrencilere ve öğretmenlere yüklenemeyecek kadar büyük bir sorumluluktur. Ebeveyn olarak o karneler bizim de karnemiz. Karnelerdeki başarılar, sizin başarınız. Başarısızlıklar da sizin başarısızlığınızdır. Payımızı orada sorgulamamız gerekiyor. Bu yüzden bütün Türkiye çağında biz büyük bir aileyiz. Okullarda 18 milyon öğrencimiz var ve onlara ders anlatan, öğreten 1 milyon yaklaşık öğretmenimiz var. Öğrencilerimizin sağlıklı eğitim ve öğretim görerek yetişmesi için de çaba sarf eden 80 milyon insanımız var. Dolayısıyla hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız."

MEB Müsteşarı Tekin, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyip, sınıfları gezerek, karne dağıttı.

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