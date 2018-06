MEB, LGS tercih kılavuzunu yayımlandı

MEB 2018 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçları öğren LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenilen LGS sınav sonuçlarının ardından bu sefer de öğrencilerin doğru lise için tercih heyecanı başladı. Akşam saatlerinde sınavla öğrenci alan özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Gece saatlerinde ise MEB tarafından liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. İşte LGS sınav sonuçları ve tercih kılavuzu



LGS yani Liseye Geçiş Sınav sonuçları için yaklaşık bir milyon öğrencinin meraklı bekleyişi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelen haberle sona erdi. Daha önce uygulanan TEOG'un ardından bu sene ilk kez uygulanan LGS puanlarına göre öğrenciler eğitimlerine devam etmek istedikleri liseler için tercihlerini yapacaklar. LGS sonuçlarının ardından sınavla öğrenci alan özel liselerin kayıt takvimi de açıklandı. Liselerin taban puanlarının ilan edilmesiyle yarın ön kayıtlar başlayacak. 2018 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2018 LGS sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde....



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.



2018 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



ÖZEL LİSELERİN DE KAYIT TAKVİMİ AÇIKLANDI



Türkiye Özel Okullar Derneği'de internekqt sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, özel liselerin taban puanlarının yarın ilan edileceği ve beraberinde ön kayıtların başlayacağı belirtildi.



Liselerin 1. ön kayıt döneminin 1 Temmuz'da saat 17.00'de sona ereceği aktarılan açıklamada, ön kayıtların sona ermesinin ardından kesin listelerin aynı gün saat 20.00'den itibaren okulların internet sitesinde görülebileceği kaydedildi.



Okulların 1. asil kesin kayıtlarının 2 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00-17.00'de yapılacağı ifade edilen açıklamada, 1. yedek liste kesin kayıtlarının 3 Temmuz Salı günü 09.00-17.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.



Açıklamada, özel liselerin 2. ön kayıtlarının 4 Temmuz Çarşamba günü 09.00-17.00'de yapılacağı, 2. kesin kayıtların ise 5 Temmuz Perşembe günü 09.00-15.00 alınacağı belirtilerek, aynı gün saat 15.00 itibarıyla yedek liste kesin kayıtlarının okullarda olacağı, puanı tutanlardan, açık kontenjan tamamlanana kadar serbest kayıtların ise 6, 9,10 ve 11 Temmuz'da alınacağı kaydedildi.



Yedek liste kesin kayıtlarında kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerinin tamamlanana kadar saat gözetmeksizin süreceği ifade edilen açıklamada, "Okullar serbest kayıt döneminde ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtir. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitesinden anlık ilan edilir." bilgisine yer verildi.



LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA - 2018



LGS 2 Haziran'da uygulandı. LGS'nin birinci bölümü sözel, ikinci bölümü ise sayısal alandan yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıklayarak öğrencilerin meraklı bekleyişini sona erdirdi. Sonuç sayfasından merkezi sınav puanları ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimleri de öğrenebilecek. LGS'ye başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi.



LGS SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN



LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden saat 16.00'da erişime açıldı.



YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.



3 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRDÜ MÜ?



Önceki sistemde yanlışlar doğruları götürmediği için öğrenciler cevabından emin olmadıkları sorularda, şıklar üzerinden eleme yaparak en yakın seçeneği işaretliyordu ve boş soru bırakmıyordu. Yeni sistemde ise yapılan her 3 yanlış 1 doğruyu götürdü.



LGS İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?



a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.



b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Tür kiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube den, a yrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.



c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http ://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.



ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 gün lük dava açma süresini durdurmamaktadır.



d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.



e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.