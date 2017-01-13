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MEB İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıklıyor

Türkiye'de iktidarlar değil, bakanların değişmesiyle yeni bir şekil alan Milli Eğitim Müfredatı, son Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ ile yeniden şekilleniyor. Düzenlenen ‘Güncellenen Öğretim Programları Bilgilendirme Toplantısı’ ında konuşan Yılmaz, her kesimden katılım beklediklerini açıkladı. Bakanlık yeni müfredatı askıya çıkararak, yeni müfredatla ilgili her kesimin görüşlerini alacak.

MEB İsmet Yılmaz yeni müfredatı açıklıyor
Türkiye'de iktidarlar değil, bakanların değişmesiyle yeni bir şekil alan Milli Eğitim Müfredatı, son Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ ile yeniden şekilleniyor. Düzenlenen ‘Güncellenen Öğretim Programları Bilgilendirme Toplantısı’ ında konuşan Yılmaz, her kesimden katılım beklediklerini açıkladı. Bakanlık yeni müfredatı askıya çıkararak, yeni müfredatla ilgili her kesimin görüşlerini alacak. 

Bakan Yılmaz, “53 farklı dersin taslak programı hazırlandı. Bütün halkımız 10 Şubat’a kadar önerilerini bize sunmalı” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamaları özetle şöyle:

Dünya ülkeleri eğitim sistemiyle karşılaştırmalar yapıldı, bu taslağı 1000’in üzerinde kişi hazırladı. 10 Şubat 2017 tarihine kadar öğretmenler, velilerimiz, eğitim konusunda görüşü olan herkesin önerilerini bekliyoruz. Taslak programa müfredat.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca öğretmenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımı4za da yazılı olarak ileteceğiz.

Onlar da gerek site, gerekse e-postalarla katkılarını sunabilecek. Bütün halkımızı hiçbir kısıtlama olmadan görüşlerini paylaşmaya davet ediyoruz. İletilen öneriler değerlendirilip, düzenlemeler yapılacak. 10 Şubat’tan sonra onaylayarak 2017-2018 eğitim materyallerinin hazırlanmasına yönelik süreç bitmiş olacak. Çok görüşlülük, demokrasi budur. 53 farklı dersin taslak programı çıkarıldı hayat bilgisi, Türkçe, insan hakları ve yurttaşlık, felsefe, fizik, kimya, matematik, müzik var. İlk ve ortaöğretim din ve ahlak bilgisi dersleri ise askıya çıkarılacaktır önümüzdeki günlerde.
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