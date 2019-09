MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Beceri uygulamalarına ağırlık verilecek

EDİRNE'de, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, yeni dönemde bakanlığın beceri ve tasarım uygulamalarına ağırlık verdiğini söyledi. Gül, "Her yavrumuzun bünyesinde doğuştan getirmiş olduğu bazı beceriler olduğuna inanıyoruz" dedi.



Edirne'de 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, 75'inci Yıl İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Erkem Canalp, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile veliler katıldı. Okul bahçesindeki törende öğrenciler, protokolü halk oyunu gösterileriyle karşıladı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğrencileri yarının teminatı olarak gördüklerini ve çok güvendiklerini söyledi. Arpacı ayrıca Edirne'de yeni eğitim- öğretim yılında 10 türde 155 tasarım ve beceri atölyesi açıldığını dile getirdi.



'SEFERBERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ'



MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül ise yeni dönemde bakanlığın ağırlık verdiği beceri ve tasarım uygulamalarına değinerek, "Kamuoyuyla da paylaştığımız 2023 vizyon belgesinde de bulunduğu üzere muasır medeniyet seviyesine çıkma doğrultusunda pek çok üstün ve yüce hedefler belirlemiş, bu hedefler giden yol haritamız ortaya konmuş, tüm taraflarla velilerle eğitimcilerle öğretmenlerimizle yöneticilerle sendikalarla tüm paydaşlarla yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda yol haritamız net olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim vizyonumuzda ifade edildiği üzere çocuklarımızı sadece yaşadığımız döneme değil onların büyük insanlar olarak yaşayacağı çağa göre yetiştirmemiz gerektiği bizler için ayrı bir önem kazanmaktadır. O yüzden çocuklarımızın tasarım ve beceri atölyeler, müze ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profili değerlendirilmeleri, mesleki ve teknik eğitim sektörüyle yapılan çalışmalar doğrultusunda en iyi biçimde yetiştirilmeleri için tüm eğitim camiası olarak seferberliğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.



'ÇOCUKLARIMIZIN BECERİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK GÖREVİMİZ'



Yeni dönemde en büyük hedeflerinin, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken, var olan yeteneklerini de ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Gül, "Her yavrumuzun bünyesinde doğuştan getirmiş olduğu bazı becerilerin, kabiliyetlerin var olduğuna inanıyoruz. O nedenle çocuklarımızı okul ortamında, bir taraftan bilgi ile donatırken aynı şekilde tasarım ve beceri atölyeleri vasıtasıyla onlarda var olan becerileri de ortaya koyma çalışarak öğrenme süreçlerini daha dinamik bir hale getirmeye çalışmak, bakanlık olarak yeni dönemdeki en önemli görevlerimizden biridir" dedi.



'TARİH BİLİNCİ OLUŞMASI İÇİN MÜZEYLE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'



Çocuklarda müzede eğitim bilincini de ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Gül, "Farklı kültürlerde Anadolu medeniyeti dediğimiz çok zengin bir tarihi barındıran geçmişe sahibiz. O nedenle zaten Edirne'de bunu görüyorsunuz, her tarafı tarih kokan bir şehir; ama tarihi zenginliklere sahip olmamız yetmez. Bu birikimi en güzel biçimde aktarmamız gerekiyor. Buradan hareketle bakanlığımız müze ve okul dışı öğrenme imkanları çerçevesinde, gençlerimizde tarih bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla müzeyle eğitim çalışmasını başlatmıştır ki bu da yeni dönemde hassaten üzerinde durmamız gereken bir husus. Çocuklarımızı, yeteneklerine, ilgi ve alakalarına uygun bir şekilde mesleki eğitime yönlendirmeye çalışmamız da yeni dönemde üzerinde durmamız gereken önemli bir husus" diye konuştu.



VALİ CANALP: GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ BU ATÖLYELERDEN YETİŞECEK



Edirne Valisi Ekrem Canalp de toplumların ileri gidebilmesinin mutlaka eğitimle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl 155 okulumuzda 10 farklı alanda tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete koyacağız. Bunların büyük bir kısmını önümüzdeki hafta içinde faaliyete koymuş olacağız. İkinci faz olarak geri kalan kısmını da Ekim ayının 15'ine kadar eğitim öğretimin hizmetine sunacağız. Eğitimde 2023 vizyonunda en önemli noktalardan birisi de sadece teorik bilgi değil ama öğrencilerin yaşayarak, bilerek, görerek öğrenmesidir. Bu atölyelerimizin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de bu olacak. Burada öğrencilerimiz görerek, yaşayarak ve bilerek öğrenecekler. Öğrendikleri bilgiler de onları kalıcı olarak hayata hazırlayacak. Geleceğin bilim adamları, mühendisleri de inşallah bu atölyelerde öğrendikleriyle yetişecekler" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Canalp, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül ve Belediye Başkanı Gürkan, okulda yeni kurulan tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptı ve ardından öğrencilere çalışmalarında yardım etti. Protokol üyeleri, daha sonra 1'inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.