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Mathletic 2019 yarışmasına başvurular başladı

Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği Mathletic 2019 yarışmasının başvuru süreci başladı. Öğrencilerin matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak yeteneklerini ortaya çıkarmak,...

Mathletic 2019 yarışmasına başvurular başladı
Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okul öğrencilerinin katılım sağlayabileceği Mathletic 2019 yarışmasının başvuru süreci başladı.

Öğrencilerin matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak yeteneklerini ortaya çıkarmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturup bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmeleri için teşvik etmek amacıyla kurgulanan, matematiğin ve atletizmin buluştuğu Mathletic Matematik Yarışması’nın 2019 yılı başvuru süreci başladı.

Mektebim tarafından düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ilkokul üçüncü sınıftan lise son sınıfa kadar (3.sınıf – 12.sınıf) tüm öğrencilerin katılabileceği Mathletic 2019 Matematik Yarışması’nın başvuruları internet üzerinden ve bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Mathletic 2018 Matematik Yarışması, Mektebim Ortaokul ve Lise Matematik Bölümleri tarafından kurgulandı. Bu yıl Mektebim Okulları, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı ile gerçekleşen Mathletic 2019 Matematik Yarışması katılımcılarını bekliyor.

Mathletic Matematik Yarışması'nın Birinci (Teorik Sınav) Etabı 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Mektebim Yerleşkelerinde, Final; Beden Matematiği Farkındalık Etabı ise 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yarışmaya okulun internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor. 

 

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